Видео: водители встали в глухую пробку на Восточном шоссе
Днём 13 мая водители встали в длинную пробку на Восточном шоссе — затор образовался из-за столкновения «Тойоты» с фурой.
По информации в социальных сетях, автомобилисты находятся в пробке уже несколько часов.
«По предварительной информации, столкновение без пострадавших. На месте работают сотрудники ГИБДД, все детали и обстоятельства столкновения выясняются», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, длина пробки составляет 6,5 километра.
8 мая на трассе Р-256 («Чуйский тракт») под Новосибирском собралась пробка — затор образовался из-за ремонтных работ.
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Александр Сильченко
Скриншот видео (1), скриншот yandex.ru/maps (2)
Видео предоставлено очевидцем Денисом Поляниным