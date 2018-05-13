Видео: водители встали в глухую пробку на Восточном шоссе

Днём 13 мая водители встали в длинную пробку на Восточном шоссе — затор образовался из-за столкновения «Тойоты» с фурой.


Видео предоставлено очевидцем


По информации в социальных сетях, автомобилисты находятся в пробке уже несколько часов.


«По предварительной информации, столкновение без пострадавших. На месте работают сотрудники ГИБДД, все детали и обстоятельства столкновения выясняются», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


Согласно сервису Яндекс.Пробки, длина пробки составляет 6,5 километра.


Водители провели в пробке несколько часов
Водители провели в пробке несколько часов


8 мая на трассе Р-256 («Чуйский тракт») под Новосибирском собралась пробка — затор образовался из-за ремонтных работ.

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