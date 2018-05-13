Фото: в Новосибирске на деревьях распустились листья

Многие деревья покрылись маленькими зелёными листочками

В Новосибирске расцвели первые цветы и набухли почки на деревьях — одними из первых в городе зацвели тополя и клёны.







Сегодня читательница прислала в редакцию фотографию листьев, сделанную в тихом центре. По её наблюдениям, на многих деревьях начали распускаться почки.





По наблюдениям директора Сибирского питомника растений Сергея Полякова, на сегодняшний день уже распустились первые плодовые растения: жимолость, слива и чёрная смородина.





«Только-только начали распускаться почки. На сегодня распускается только почка. Сейчас клён и тополь цветут, но листья не вылезли ещё. Почки распускаются, но все деревья по-разному. Берёза ещё не проснулась. На сегодня кустарники начали распускаться, в том числе и сирень, — они раноцветущие, скоро уже расцветут. <...> Микроклимат везде разный. Например, у нас питомник на горе, там ещё прохладно. А вот в городе теплее, поэтому могли и распуститься. <...> В прошлом году в это время уже липа распустилась», — пояснил корреспонденту НГС агроном Сергей Поляков.





Одним из первых в Новосибирске зацвёл крокус — первые цветы появились на месте растаявшего снега.

