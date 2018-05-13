На Затулинке трамвай с пассажирами врезался в КАМАЗ: пострадала женщина

В ДТП пострадала пассажирка трамвая

На улице Петухова в Кировском районе трамвай № 9 столкнулся с КАМАЗом — в результате ДТП пострадало несколько пассажиров трамвая.







Авария случилась днём 13 мая недалеко от остановки «Транспортная».





«Авария была около 11:30 на улице Петухова, напротив дома № 67. Грузовик КАМАЗ следовал со стороны площади Кирова и при повороте налево совершил столкновение с попутным трамваем. Пострадала пассажирка, доставлена в больницу. Остальные пассажиры осмотрены медиками. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП», — пояснили корреспонденту НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.





По информации читателей НГС, из-за ДТП движение трамваев по улице Петухова в сторону улицы Хилокской было затруднено. Получить оперативный комментарий в диспетчерской «Горэлектротранспорта» автору не удалось.





Днём 4 мая трамвай и маршрутное такси № 54 сошлись в ДТП на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска: беременной пассажирке маршрутки понадобилась помощь врачей.







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