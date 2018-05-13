На Затулинке трамвай с пассажирами врезался в КАМАЗ: пострадала женщина
На улице Петухова в Кировском районе трамвай
Авария случилась днём 13 мая недалеко от остановки «Транспортная».
«Авария была около 11:30 на улице Петухова, напротив дома
По информации читателей НГС, из-за ДТП движение трамваев по улице Петухова в сторону улицы Хилокской было затруднено. Получить оперативный комментарий в диспетчерской «Горэлектротранспорта» автору не удалось.
Днём 4 мая трамвай и маршрутное такси
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Александр Сильченко
Фото Татьяны Фатеевой из архива НГС