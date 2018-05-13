На Димитровском мосту иномарка сбила пешехода и скрылась с места ДТП
Ночью 13 мая на Димитровском мосту в Ленинском районе Новосибирска иномарка сбила дорожного рабочего — после ДТП водитель скрылся с места происшествия.
Согласно информации в социальных сетях, дорожного рабочего сбил водитель тёмного Toyota Land Cruiser Prado около 2:00. В результате ДТП пострадавшего увезли врачи скорой помощи.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области факт ДТП подтвердили. «В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия. Водитель пока не задержан. Пока деталей происшествия у нас нет», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.
Всех, кто что-либо знает о происшествии, просят связаться с полицией по телефонам: 002, 232-23-51, 232-23-22.
Вечером 11 мая на перекрёстке улиц Большевистской и Днепрогэсовской в Новосибирске произошло массовое ДТП с участием четырёх машин.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова