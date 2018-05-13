Она вернулась: на Дукача через четыре дня после ремонта появилась яма

Провал асфальта у дома № 10 на улице Дукача в Ленинском районе Новосибирска появился снова, спустя несколько дней после ремонта.





Очевидец сфотографировал дефект на асфальте вечером 12 мая





Фотографию ямы, появившейся на месте недавнего ремонта, в редакцию НГС прислал читатель вечером 12 мая. «Асфальт продержался два дня», — описал ситуацию автор фотографий Евгений Игишев.





Ранее в ответ на запрос корреспондента НГС, в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска сообщили, что ремонт дороги провели 8 мая.





«Данный дефект дорожного полотна ликвидирован <..> силами муниципального казенного учреждения ДЭУ № 3 города Новосибирска», — пояснили в ведомстве.





На прошлой неделе НГС писал о яме на улице Татьяны Снежиной, которая снова появилась на дороге, несмотря на недавний ремонт.

