Она вернулась: на Дукача через четыре дня после ремонта появилась яма
Провал асфальта у дома
Фотографию ямы, появившейся на месте недавнего ремонта, в редакцию НГС прислал читатель вечером 12 мая. «Асфальт продержался два дня», — описал ситуацию автор фотографий Евгений Игишев.
Ранее в ответ на запрос корреспондента НГС, в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска сообщили, что ремонт дороги провели 8 мая.
«Данный дефект дорожного полотна ликвидирован <..> силами муниципального казенного учреждения ДЭУ
На прошлой неделе НГС писал о яме на улице Татьяны Снежиной, которая снова появилась на дороге, несмотря на недавний ремонт.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено Евгением Игишевым