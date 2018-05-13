Она вернулась: на Дукача через четыре дня после ремонта появилась яма

Провал асфальта у дома № 10 на улице Дукача в Ленинском районе Новосибирска появился снова, спустя несколько дней после ремонта.


Очевидец сфотографировал дефект на асфальте вечером 12 мая
Очевидец сфотографировал дефект на асфальте вечером 12 мая


Фотографию ямы, появившейся на месте недавнего ремонта, в редакцию НГС прислал читатель вечером 12 мая. «Асфальт продержался два дня», — описал ситуацию автор фотографий Евгений Игишев.


Ранее в ответ на запрос корреспондента НГС, в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска сообщили, что ремонт дороги провели 8 мая.


«Данный дефект дорожного полотна ликвидирован <..> силами муниципального казенного учреждения ДЭУ № 3 города Новосибирска», — пояснили в ведомстве. 


На прошлой неделе НГС писал о яме на улице Татьяны Снежиной, которая снова появилась на дороге, несмотря на недавний ремонт.

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