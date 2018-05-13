ФАС: бензин обгонит инфляцию

Федеральная антимонопольная служба предполагает, что бензин будет дорожать стремительней, чем растет инфляция. Ранее предполагалось, что рост цен на топливо уложится в темпы инфляции.







По мнению главы ФАС Игоря Артемьева, рост цен возможен в случае дальнейшего увеличения стоимости нефти. ФАС уже предложила Министерству финансов обсудить вопрос о снижении акцизов на топливо. Предполагается, что акцизы нужно будет уменьшать дважды в год при достижении нефтяными котировками определенных рубежей, например 90 долларов за баррель.





Напомним, по данным Росстата, с начала года розничные цены на автомобильное топливо выросли на 1,8%. В Новосибирске последнее повышение стоимости бензина зафиксировано 11 мая. Сейчас цена литра 92-го бензина составляет уже 38,25 рубля.







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