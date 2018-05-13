Футбол: ФК «Сибирь» занял седьмое место в Первенстве России по футболу
Футболисты ФК «Сибирь» на выезде проиграли команде «Спартак-2».
Матч проходил в Москве и завершился счётом 2:1 в пользу соперника.
«Несмотря на поражение, "Сибирь" завершила сезон на 7-м месте, что стало повторением лучшего результата новосибирского клуба с момента создания ФНЛ в сезоне-2011/2012», — сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, 11 мая футболисты молодёжной команды «Сибирь-М» потерпели поражение от междуреченской команды «Распадская». Итог матча — 2:0 в пользу противника.
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Сергей Жигальцев
Фото fc-sibir.ru