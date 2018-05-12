Новосибирцы убрали берег реки Ельцовка-1

Собранные отходы прошли сортировку, уточняют организаторы акции  
Собранные отходы прошли сортировку, уточняют организаторы акции  

Участники общественного движения «Ельцовка — первая!» вышли на субботник. Мероприятие прошло на речке Ельцовка-1.


По словам Дарьи Друщенко, руководителя движения «Ельцовка — первая!», акция по уборке берега реки прошла без какой бы то ни было рекламы.


«Мы своими силами организовались, без поддержки кого-то. Акция разминочная, без рекламы предварительной была, поэтому было немного людей, кто вовремя увидел и был не занят. Далее планируем привлекать больше и местных жителей, и организации», — рассказала корреспонденту НГС в социальной сети «ВКонтакте» собеседница издания.


Собранные в рамках субботника отходы проходили сортировку. Алюминиевые банки были сданы на металлобазу, пластик и стекло отправились в контейнеры переработчиков, а крышечки были отданы благотворительному проекту «Добрые крышечки».


«Ощущения радостные, все кто пришёл были позитивно настроены, с боевым настроением, и мы убрали гораздо большую территорию, чем я ожидала. На субботниках мы в живую знакомимся, с кем объединились в сообществе вк, это приятно», — делится впечатлениями Дарья Друщенко.


Женщина пояснила, что подобные мероприятия будут проходить и дальше. Таким образом местные жители хотят намекнуть муниципалитету, что на берегу Ельцовки-1 необходимо создать парк.


«Осенью идея парка в пойме реки набрала большего всего голосов по Заельцовскому району и вышла в победители конкурса 125 идей для Новосибирска, однако от мэрии конкретных шагов по его созданию ещё не сделано», — рассказала в переписке с редакцией собеседница издания.


Это уже не первый субботник за минувшие сутки. Ранее НГС писали об уборке берега реки Каменка на Адриана Лежена. В мероприятии приняли участие несколько десятков новосибирцев.

Прочтений: 848
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

В прямом эфире НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP расскажет о новом формате продажи квартир
16 мая с 12:00 до 13:00 в режиме онлайн-конференции на НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP Владимир Литвинов представит жилые комплексы «КрымSKY» и Red Fox, а также опишет текущую ситуацию на рынке новостроек
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено