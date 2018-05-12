Новосибирцы убрали берег реки Ельцовка-1

Собранные отходы прошли сортировку, уточняют организаторы акции

Участники общественного движения «Ельцовка — первая!» вышли на субботник. Мероприятие прошло на речке Ельцовка-1.







По словам Дарьи Друщенко, руководителя движения «Ельцовка — первая!», акция по уборке берега реки прошла без какой бы то ни было рекламы.







«Мы своими силами организовались, без поддержки кого-то. Акция разминочная, без рекламы предварительной была, поэтому было немного людей, кто вовремя увидел и был не занят. Далее планируем привлекать больше и местных жителей, и организации», — рассказала корреспонденту НГС в социальной сети «ВКонтакте» собеседница издания.







Собранные в рамках субботника отходы проходили сортировку. Алюминиевые банки были сданы на металлобазу, пластик и стекло отправились в контейнеры переработчиков, а крышечки были отданы благотворительному проекту «Добрые крышечки».







«Ощущения радостные, все кто пришёл были позитивно настроены, с боевым настроением, и мы убрали гораздо большую территорию, чем я ожидала. На субботниках мы в живую знакомимся, с кем объединились в сообществе вк, это приятно», — делится впечатлениями Дарья Друщенко.







Женщина пояснила, что подобные мероприятия будут проходить и дальше. Таким образом местные жители хотят намекнуть муниципалитету, что на берегу Ельцовки-1 необходимо создать парк.







«Осенью идея парка в пойме реки набрала большего всего голосов по Заельцовскому району и вышла в победители конкурса 125 идей для Новосибирска, однако от мэрии конкретных шагов по его созданию ещё не сделано», — рассказала в переписке с редакцией собеседница издания.







Это уже не первый субботник за минувшие сутки. Ранее НГС писали об уборке берега реки Каменка на Адриана Лежена. В мероприятии приняли участие несколько десятков новосибирцев.

