Девушка за рулём BMW не успела среагировать и попала в аварию

Авария произошла в 17:50, уточняет «Автоспас» 
Авария произошла в 17:50, уточняет «Автоспас» 

Сегодня вечером в Советском районе в столкновении сошлись автомобили BMW и Honda cr-v.


По информации аварийных комиссаров «Автоспас» Новосибирск, машины двигались по Морскому проспекту со стороны улицы Жемчужной в сторону Бердского шоссе.


«Honda на выезде с Бердского шоссе затормозила, а девушка на BMW смотрела влево и поздно среагировала, что привело к столкновению», — сообщает «Автоспас».


По данным аварийных комиссаров, в аварии никто не пострадал.


Напомним, вечером 11 мая на перекрестке улиц Большевистская и Днепрогэсовская произошло столкновение четырёх машин. В аварии пострадала девушка. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

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