Полюбившийся болельщикам вратарь ХК «Сибирь» перешёл в ярославский «Локомотив»

Бывший вратарь новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Александр Салак подписал контракт с ярославским «Локомотивом».


«В Ярославле свою карьеру продолжит один из лучших иностранных голкиперов в истории КХЛ, защищавший ворота сборной Чехии на Олимпийских Играх в Сочи. Контракт односторонний на один сезон»,  — сообщил ХК «Локомотив» в своём твиттере.



Чешский вратарь Александр Салак выступал за «Сибирь» с декабря 2014 года вплоть до конца последнего игрового сезона. В сезоне 2016/2017 значительную часть игр пропустил из-за серьёзной травмы, полученной во время матча со «Спартаком». 


В этом году руководство ХК «Сибирь» сумело договориться о подписании однолетнего контракта с другим легионером — канадским вратарём Дэнни Тэйлором. Он уже знаком новосибирским болельщикам по выступлению за «Сибирь»: его привлекали на замену травмировавшемуся Салаку. 

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