Полюбившийся болельщикам вратарь ХК «Сибирь» перешёл в ярославский «Локомотив»

Бывший вратарь новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Александр Салак подписал контракт с ярославским «Локомотивом».







«В Ярославле свою карьеру продолжит один из лучших иностранных голкиперов в истории КХЛ, защищавший ворота сборной Чехии на Олимпийских Играх в Сочи. Контракт односторонний на один сезон», — сообщил ХК «Локомотив» в своём твиттере.





⚡⚡⚡ Александр Салак - в «Локомотиве»!



В Ярославле свою карьеру продолжит один из лучших иностранных голкиперов в истории КХЛ, защищавший ворота сборной Чехии на Олимпийских Играх в Сочи.



Контракт односторонний на один сезон. pic.twitter.com/WyC1kfcmRZ — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) 12 мая 2018 г.





Чешский вратарь Александр Салак выступал за «Сибирь» с декабря 2014 года вплоть до конца последнего игрового сезона. В сезоне 2016/2017 значительную часть игр пропустил из-за серьёзной травмы, полученной во время матча со «Спартаком».





В этом году руководство ХК «Сибирь» сумело договориться о подписании однолетнего контракта с другим легионером — канадским вратарём Дэнни Тэйлором. Он уже знаком новосибирским болельщикам по выступлению за «Сибирь»: его привлекали на замену травмировавшемуся Салаку.

