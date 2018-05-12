«Хотели напакостить»: глава областного ведомства заявил об угрозах и попытке взломать его квартиру

Выломанные рольставни начальник ГЖИ Евгений Пономарёв обнаружил сегодня утром

Сегодня, 12 мая, начальник государственной жилищной инспекции Новосибирской области Евгений Пономарёв обратился в полицию из-за того, что кто-то повредил рольставни на входе в его квартиру.







По словам главы ведомства, накануне этого происшествия он получил угрозы от участника пикета, который проходил возле здания ГЖИ.







«Вчера <…> один из пикетчиков высказал угрозы в мой адрес, что меня найдут и разберутся», — рассказал корреспонденту НГС Евгений Пономарёв.







Он уточнил, что в последнее время возле здания № 1 на улице Ленина, где работает госжилинспекция, стоят пикеты, которые оскорбляют его лично.







«Вчера просто я попросил приехать полицию. Они начали протоколировать пикетчика. Я попросил его сфотографироваться для того, чтобы я понимал, что это тот человек, на которого я будут подавать в суд, на что мне сказали, что меня найдут и разберутся. То есть рядом была его охрана — они выскочили из машины, пытались спровоцировать меня на конфликт», — описал ситуацию Евгений Пономарёв.







По словам начальника инспекции, сегодня около 10 часов утра он приехал в квартиру, которая принадлежит ему и его супруге, и обнаружил сломанные рольставни на двери: на выломанной конструкции был отпечаток ноги.







«Cпециалист, который приехал на восстановление, говорит: вскрыть их невозможно таким способом — такое ощущение, что просто хотели напакостить и навредить. Это помещение у нас уже лет восемь. И таких ситуаций не возникало ранее», — уточнил Евгений Пономарёв.







Он добавил, что не верит в совпадения и сегодня написал заявление в полицию. «Я изложил все подозрения, что это не хулиганские действия, а попытка давления, потому что мне вчера был высказан ряд угроз, поэтому я всё связываю в одно», — подытожил начальник государственной жилищной инспекции НСО.







В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что информацию о возможном обращении Евгения Пономарёва в полицию не комментируют.







В начале прошлого года случился пожар в общественной приёмной депутата Заксобрания Новосибирской области Алексея Андреева. Спустя полтора месяца полицейские задержали подозреваемых в поджоге. В МВД тогда сообщали, что трое мужчин подожгли приемную депутата из «личных неприязненных отношений».