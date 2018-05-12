«Хотели напакостить»: глава областного ведомства заявил об угрозах и попытке взломать его квартиру

Выломанные рольставни начальник ГЖИ Евгений Пономарёв обнаружил сегодня утром
Выломанные рольставни начальник ГЖИ Евгений Пономарёв обнаружил сегодня утром

Сегодня, 12 мая, начальник государственной жилищной инспекции Новосибирской области Евгений Пономарёв обратился в полицию из-за того, что кто-то повредил рольставни на входе в его квартиру.


По словам главы ведомства, накануне этого происшествия он получил угрозы от участника пикета, который проходил возле здания ГЖИ.


«Вчера <…> один из пикетчиков высказал угрозы в мой адрес, что меня найдут и разберутся», — рассказал корреспонденту НГС Евгений Пономарёв.


Он уточнил, что в последнее время возле здания № 1 на улице Ленина, где работает госжилинспекция, стоят пикеты, которые оскорбляют его лично.


«Вчера просто я попросил приехать полицию. Они начали протоколировать пикетчика. Я попросил его сфотографироваться для того, чтобы я понимал, что это тот человек, на которого я будут подавать в суд, на что мне сказали, что меня найдут и разберутся. То есть рядом была его охрана — они выскочили из машины, пытались спровоцировать меня на конфликт», — описал ситуацию Евгений Пономарёв.


По словам начальника инспекции, сегодня около 10 часов утра он приехал в квартиру, которая принадлежит ему и его супруге, и обнаружил сломанные рольставни на двери: на выломанной конструкции был отпечаток ноги.


«Cпециалист, который приехал на восстановление, говорит: вскрыть их невозможно таким способом — такое ощущение, что просто хотели напакостить и навредить. Это помещение у нас уже лет восемь. И таких ситуаций не возникало ранее», — уточнил Евгений Пономарёв.


Он добавил, что не верит в совпадения и сегодня написал заявление в полицию. «Я изложил все подозрения, что это не хулиганские действия, а попытка давления, потому что мне вчера был высказан ряд угроз, поэтому я всё связываю в одно», — подытожил начальник государственной жилищной инспекции НСО.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что информацию о возможном обращении Евгения Пономарёва в полицию не комментируют.


В начале прошлого года случился пожар в общественной приёмной депутата Заксобрания Новосибирской области Алексея Андреева. Спустя полтора месяца полицейские задержали подозреваемых в поджоге. В МВД тогда сообщали, что трое мужчин подожгли приемную депутата из «личных неприязненных отношений».

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