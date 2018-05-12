Вновь под парусом: новосибирские яхтсмены открыли сезон
Первая регата в сезоне прошла сегодня, 12 мая, в Бердском заливе — в первенстве Новосибирска по парусному спорту участвовал 21 яхтсмен до 19 лет. Организаторы посвятили соревнование 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«Погода солнечная, ветер западный 5-6 м/с, оптимальный для проведения соревнований в данных классах яхт», — прокомментировала НГС исполнительный директор федерации парусного спорта Елена Марченко.
По условиям регаты, гонка включала в себя пересадку экипажей, чтобы все участники были в равных условиях, а качество гоночных яхт не могло влиять на результат. В гонке участвовали на двух классах яхт — на «Оптимистах» яхтсмены прошли одну петлю, а на «Лучах-Мини» по две петли.
Участники стартовали и финишировали на пирсе яхт-клуба «Аква-Лэнд» в Бердске.
Организаторы подчеркнули, что на соревнованиях присутствовали сотрудники ГИМС и речная полиция, чтобы обеспечить безопасность на воде.
Вчера на озере Грёз в Кировском районе Новосибирска начались соревнования по судомодельному спорту — до 13 мая участники из разных городов борются за Кубок России имени маршала Покрышкина. Участники строили модели кораблей по несколько лет.
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Дарья Януш
Фото Алексея Танюшина