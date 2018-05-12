Прощай, Сибирь: за три месяца страну покинули 2700 новосибирцев

В основном новосибирцы уезжают жить в страны СНГ

В первом квартале 2018 года население Новосибирской области немного выросло за счёт миграции.







Переехавших в регион оказалось на 1888 человек больше, чем выбывших, подсчитали аналитики Новосибирскстата.







Всего за три месяца в Новосибирскую область приехал 10 431 человек. Большая часть их них — это переселенцы из других регионов России (5672). Из-за границы в Новосибирскую область переехали 4759 человек, в основном это граждане стран СНГ — всего аналитики насчитали 4617 таких мигрантов.







Большинство новосибирцев, уехавших из региона в первом квартале, также отправились в другие российские города. Таких оказалось 5774 человека. Страну покинули 2769 жителей Новосибирской области. Для большинства из них новым домом стали страны СНГ — там поселились 2438 выбывших.

