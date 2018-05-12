Прощай, Сибирь: за три месяца страну покинули 2700 новосибирцев
В первом квартале 2018 года население Новосибирской области немного выросло за счёт миграции.
Переехавших в регион оказалось на 1888 человек больше, чем выбывших, подсчитали аналитики Новосибирскстата.
Всего за три месяца в Новосибирскую область приехал
Большинство новосибирцев, уехавших из региона в первом квартале, также отправились в другие российские города. Таких оказалось 5774 человека. Страну покинули 2769 жителей Новосибирской области. Для большинства из них новым домом стали страны СНГ — там поселились 2438 выбывших.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Ольга Хмелевская
Фото Стаса Соколова