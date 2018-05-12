Милые дружелюбные собаки пришли фотографироваться с горожанами в Центральный парк

Новосибирцы могут сфотографироваться с понравившейся собакой за сто рублей
Новосибирцы могут сфотографироваться с понравившейся собакой за сто рублей

Сегодня, 12 мая, восточноевропейская овчарка, хаски, йоркширский терьер и собаки других пород пришли со своими хозяевами в Центральный парк, чтобы на протяжении трёх часов фотографироваться с жителями Новосибирска.


Благотворительная фотосессия «Формула добра» проходит с 13:00 до 16:00 возле главного входа в парк. В ней принимают участие около десятка воспитанных породистых собак под присмотром своих владельцев. Об этом корреспонденту НГС рассказали организаторы акции — представители содружества кураторов бездомных животных.


В содружестве пояснили, что с начала акции с собаками сфотографировались около двух десятков новосибирцев. За 100 рублей сделать снимок с понравившейся моделью может любой желающий. После организаторы загрузят все эти фотографии на страницу содружества в соцсети «ВКонтакте».


Моделями стали красивые собаки, которых привели их хозяева
Моделями стали красивые собаки, которых привели их хозяева


Пообщаться с дружелюбными собаками организаторы акции разрешают и тем, кто не собирается фотографироваться.


«Ребятишкам разрешаем <...> подходить, познакомиться, погладить, чтобы не боялись детки в дальнейшем. Потом потихонечку малючек каких-нибудь на ручки посадим — с ребятишками такую работу [проводим], тут же много <...> в парке ребятишек ходят с родителями», — пояснили в содружестве кураторов бездомных животных.


Вырученные деньги пойдут на оплату передержки и помощи для бездомных собак, которых курируют организаторы акции. Также часть денег они планируют отдать приюту для животных «Ковчег».


Собаки ведут себя дружелюбно — воспитание очень важно на таких массовых акциях
Собаки ведут себя дружелюбно — воспитание очень важно на таких массовых акциях


Во время фотосессии породистые собаки помогают бездомным сородичам
Во время фотосессии породистые собаки помогают бездомным сородичам


Акция «Формула добра» продлится три часа
Акция «Формула добра» продлится три часа


Формат благотворительных фотосессий в помощь животным очень популярен в Новосибирске последние несколько лет. Проходят такие акции не только в центре города, но и в других его районах, например, в Академгородке

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