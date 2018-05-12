Милые дружелюбные собаки пришли фотографироваться с горожанами в Центральный парк
Сегодня, 12 мая, восточноевропейская овчарка, хаски, йоркширский терьер и собаки других пород пришли со своими хозяевами в Центральный парк, чтобы на протяжении трёх часов фотографироваться с жителями Новосибирска.
Благотворительная фотосессия «Формула добра» проходит с 13:00 до 16:00 возле главного входа в парк. В ней принимают участие около десятка воспитанных породистых собак под присмотром своих владельцев. Об этом корреспонденту НГС рассказали организаторы акции — представители содружества кураторов бездомных животных.
В содружестве пояснили, что с начала акции с собаками сфотографировались около двух десятков новосибирцев. За 100 рублей сделать снимок с понравившейся моделью может любой желающий. После организаторы загрузят все эти фотографии на страницу содружества в соцсети «ВКонтакте».
Пообщаться с дружелюбными собаками организаторы акции разрешают и тем, кто не собирается фотографироваться.
«Ребятишкам разрешаем <...> подходить, познакомиться, погладить, чтобы не боялись детки в дальнейшем. Потом потихонечку малючек каких-нибудь на ручки посадим — с ребятишками такую работу [проводим], тут же много <...> в парке ребятишек ходят с родителями», — пояснили в содружестве кураторов бездомных животных.
Вырученные деньги пойдут на оплату передержки и помощи для бездомных собак, которых курируют организаторы акции. Также часть денег они планируют отдать приюту для животных «Ковчег».
Формат благотворительных фотосессий в помощь животным очень популярен в Новосибирске последние несколько лет. Проходят такие акции не только в центре города, но и в других его районах, например, в Академгородке.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены организаторами акции