Милые дружелюбные собаки пришли фотографироваться с горожанами в Центральный парк

Новосибирцы могут сфотографироваться с понравившейся собакой за сто рублей

Сегодня, 12 мая, восточноевропейская овчарка, хаски, йоркширский терьер и собаки других пород пришли со своими хозяевами в Центральный парк, чтобы на протяжении трёх часов фотографироваться с жителями Новосибирска.







Благотворительная фотосессия «Формула добра» проходит с 13:00 до 16:00 возле главного входа в парк. В ней принимают участие около десятка воспитанных породистых собак под присмотром своих владельцев. Об этом корреспонденту НГС рассказали организаторы акции — представители содружества кураторов бездомных животных.







В содружестве пояснили, что с начала акции с собаками сфотографировались около двух десятков новосибирцев. За 100 рублей сделать снимок с понравившейся моделью может любой желающий. После организаторы загрузят все эти фотографии на страницу содружества в соцсети «ВКонтакте».





Моделями стали красивые собаки, которых привели их хозяева





Пообщаться с дружелюбными собаками организаторы акции разрешают и тем, кто не собирается фотографироваться.







«Ребятишкам разрешаем <...> подходить, познакомиться, погладить, чтобы не боялись детки в дальнейшем. Потом потихонечку малючек каких-нибудь на ручки посадим — с ребятишками такую работу [проводим], тут же много <...> в парке ребятишек ходят с родителями», — пояснили в содружестве кураторов бездомных животных.







Вырученные деньги пойдут на оплату передержки и помощи для бездомных собак, которых курируют организаторы акции. Также часть денег они планируют отдать приюту для животных «Ковчег».





Собаки ведут себя дружелюбно — воспитание очень важно на таких массовых акциях





Во время фотосессии породистые собаки помогают бездомным сородичам





Акция «Формула добра» продлится три часа





Формат благотворительных фотосессий в помощь животным очень популярен в Новосибирске последние несколько лет. Проходят такие акции не только в центре города, но и в других его районах, например, в Академгородке.

