Десятки новосибирцев с мешками вышли собирать мусор с берега Каменки

Сегодня в Дзержинском районе проходит экологический субботник
Сегодня в Дзержинском районе проходит экологический субботник

Днём 12 мая несколько десятков новосибирцев вышли на экологический субботник «Зачистка», чтобы собрать мусор с берега реки Каменка на Адриена Лежена.


«Это стекло, пластик. алюминий, консервная жесть. Мусора очень большое количество. <...> Как минимум два КАМАЗА уже собрали», — рассказала корреспонденту НГС волонтёр благотворительного фонда помощи животным «Варежка» (один из организаторов мероприятия) Анна Верниковская.


По её словам, субботник начался в 11:00 и продлится четыре часа. Всего в акции принимают участие около 70 человек разного возраста, в том числе местные жители — они откликнулись на объявления о субботнике, которые были расклеены по жилмассиву.


Участники акции вышли убирать мусор с берега реки Каменки
Участники акции вышли убирать мусор с берега реки Каменки


«Это экологический субботник, это не просто сбор мусора. Здесь же на месте мы его сортируем, и тот мусор, который можно отправить на переработку, мы разбираем и сразу же отправим. <…> Организован пункт приёма мусора от граждан: это макулатура, батарейки и пластик, который также в дальнейшем отправится на переработку», — сообщила Анна Верниковская.


Волонтёр «Варежки» уточнила, что кроме благотворительного фонда в организации акции приняли участие администрация Дзержинского района и городской департамент энергетики и ЖКХ. Перчатки, мешки для мусора и воду для участников субботника предоставил депутат городского Совета Игорь Салов.


«Субботник продлится до 15:00, после этого все участники получат памятные сертификаты, где на обратной стороне сделана экологическая памятка, как собирать и сортировать свои бытовые отходы», — добавила Анна Верниковская.



За пару часов волонтёры успели собрать как минимум два КАМАЗА мусора
За пару часов волонтёры успели собрать как минимум два КАМАЗА мусора


Организаторы субботника не только очищают территорию, но и принимают от местных жителей батарейки, пластик и макулатуру
Организаторы субботника не только очищают территорию, но и принимают от местных жителей батарейки, пластик и макулатуру


Акция продлится до 15:00
Акция продлится до 15:00


Организовать субботник волонтёрам помогли городские власти
Организовать субботник волонтёрам помогли городские власти


Акцию поддержали новосибирцы разных возрастов
Акцию поддержали новосибирцы разных возрастов


Активисты работают с настроением — способствует субботнику и погода
Активисты работают с настроением — способствует субботнику и погода


Двумя неделями ранее необычный субботник прошёл в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило: в нём принимали участие дети с особенностями развития. Волонтёры очистили от мусора территорию зоопарка и вольеры животных — каждому участнику акции досталась своя посильная часть работы.

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