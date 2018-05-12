Ремонт на железной дороге поменял расписание семи электричек
С 13 мая расписание семи пригородных поездов в Новосибирской области изменится из-за ремонта железнодорожного пути.
Изменения в графике продлятся неделю. В это время железнодорожники будут ремонтировать второй путь на перегоне Каргат — Кокошино.
«Изменения времени прибытия и отправления поездов со станций по маршруту следования составит от 1 до 13 минут», — сообщили в компании «Экспресс-пригород».
С 13 по 19 мая по временному расписанию будут ходить два электропоезда:
— Электричка
— Электропоезд
С 13 по 20 мая изменения в расписании затронут пять электропоездов:
— Электричка № 6322 Чулымская – Новосибирск будет выезжать из Чулыма на 10 минут позже — в 20:27. На станцию Новосибирск-Главный электропоезд придёт также с 10-минутной задержкой — в 18:47;
— Электропоезд
— Электричка
— Электропоезд
— Электропоезд
Дополнительную информацию о расписании пригородных электропоездов можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 или 8(383) 229–25–67.
Железнодорожники уже не первый раз за эту весну вносят коррективы в расписание электричек. Ранее из-за работ на перегоне Ояш — Чебула поменялось расписание 14 электропоездов.
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Ольга Хмелевская
Фото Екатерины Калиневич