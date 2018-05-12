Ремонт на железной дороге поменял расписание семи электричек

С завтрашнего дня электрички начнут ходить по новому расписанию

С 13 мая расписание семи пригородных поездов в Новосибирской области изменится из-за ремонта железнодорожного пути.







Изменения в графике продлятся неделю. В это время железнодорожники будут ремонтировать второй путь на перегоне Каргат — Кокошино.







«Изменения времени прибытия и отправления поездов со станций по маршруту следования составит от 1 до 13 минут», — сообщили в компании «Экспресс-пригород».







С 13 по 19 мая по временному расписанию будут ходить два электропоезда:







— Электричка № 6310 Каргат — Новосибирск будет отправляться из Каргата в 14:52 (на 6 минут раньше), с остановочной платформы Капралово — в 15:07 (на 1 минуту раньше). При этом на станцию Новосибирск-Главный электропоезд приедет по расписанию — в 17:57.







— Электропоезд № 6318 Коченёво — Новосибирск будет отправляться из Коченево в 17:48 (на 2 минуты позже), а прибывать на конечную станцию в 22:47 (на 2 минуты позже).







С 13 по 20 мая изменения в расписании затронут пять электропоездов:







— Электричка № 6322 Чулымская – Новосибирск будет выезжать из Чулыма на 10 минут позже — в 20:27. На станцию Новосибирск-Главный электропоезд придёт также с 10-минутной задержкой — в 18:47;







— Электропоезд № 6371 Чулымская – Барабинск будет отправляться со станции Чулымская по графику — в 8:24, со станции Каргат — на 3 минуты позже (в 9:08). На конечную станцию он приедет в 10:53 — с задержкой на 3 минуты;







— Электричка № 6373 Чулымская — Барабинск будет выезжать из Чулыма в 17:39 (на 3 минуты позже), а прибывать в Барабинск в 20:08 (на 6 минут позже);







— Электропоезд № 6372 Барабинск — Чулымская будет отправляться со станции Барабинск по графику — в 6:10, с остановочной платформы Капралово — в 8:12 (на 5 минут позже). На конечную станцию он будет прибывать с задержкой на 6 минут — в 8:42;







— Электропоезд № 6374 Барабинск — Чулымская будет отъезжать из Барабинска в 17:43 (на 7 минут позже), а прибывать на станцию Чулымская в 20:15 (на 13 минут позже).







Дополнительную информацию о расписании пригородных электропоездов можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 или 8(383) 229–25–67.







Железнодорожники уже не первый раз за эту весну вносят коррективы в расписание электричек. Ранее из-за работ на перегоне Ояш — Чебула поменялось расписание 14 электропоездов.