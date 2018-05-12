Фото: новосибирцев насторожил дым над Калининским районом
Утром 12 мая над Калининским районом Новосибирска поднялись клубы дыма.
Фотографии и видео с чёрным дымом в районе ТЭЦ-4 в редакцию НГС прислали читатели.
По словам очевидца Сергея Бобкова, задымление над производственными корпусами на Богдана Хмельницкого рядом с ТЭЦ он сфотографировал в девятом часу утра, когда был неподалёку — на парковке торгового комплекса «Колорлон». Позже он отъехал и сделал снимки с более дальнего расстояния.
«Шёл едкий чёрный дым, огня не было видно», — рассказал очевидец.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожаров в этом районе не зафиксировано. В «Сибирской генерирующей компании» (владелец ТЭЦ-4) обещали прокомментировать ситуацию позже.
Вчера вечером жителей Новосибирска насторожил чёрный дым над Первомайским районом — рядом с железнодорожной станцией «Новогодняя». В МЧС пояснили, что за территорией стрелочного завода горела свалка на площади 80 квадратных метров.
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Ольга Хмелевская
Фото читателя НГС (1), Сергея Бобкова (2-4)
Видео Сергея Бобкова