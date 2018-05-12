Фото: новосибирцев насторожил дым над Калининским районом

Дым в районе ТЭЦ-4 был виден издалека
Дым в районе ТЭЦ-4 был виден издалека

Утром 12 мая над Калининским районом Новосибирска поднялись клубы дыма.


Фотографии и видео с чёрным дымом в районе ТЭЦ-4 в редакцию НГС прислали читатели.


По словам очевидца Сергея Бобкова, задымление над производственными корпусами на Богдана Хмельницкого рядом с ТЭЦ он сфотографировал в девятом часу утра, когда был неподалёку — на парковке торгового комплекса «Колорлон». Позже он отъехал и сделал снимки с более дальнего расстояния. 


«Шёл едкий чёрный дым, огня не было видно», — рассказал очевидец.


В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожаров в этом районе не зафиксировано. В «Сибирской генерирующей компании» (владелец ТЭЦ-4) обещали прокомментировать ситуацию позже.


Фото с задымлением очевидец сделал в девятом часу утра
Фото с задымлением очевидец сделал в девятом часу утра


Чёрный дым окутал небо над производственными корпусами
Чёрный дым окутал небо над производственными корпусами


В МЧС рассказали, что пожара в этом районе не было
В МЧС рассказали, что пожара в этом районе не было



Вчера вечером жителей Новосибирска насторожил чёрный дым над Первомайским районом — рядом с железнодорожной станцией «Новогодняя». В МЧС пояснили, что за территорией стрелочного завода горела свалка на площади 80 квадратных метров.

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