Фото: новосибирцев насторожил дым над Калининским районом

Дым в районе ТЭЦ-4 был виден издалека

Утром 12 мая над Калининским районом Новосибирска поднялись клубы дыма.







Фотографии и видео с чёрным дымом в районе ТЭЦ-4 в редакцию НГС прислали читатели.





По словам очевидца Сергея Бобкова, задымление над производственными корпусами на Богдана Хмельницкого рядом с ТЭЦ он сфотографировал в девятом часу утра, когда был неподалёку — на парковке торгового комплекса «Колорлон». Позже он отъехал и сделал снимки с более дальнего расстояния.





«Шёл едкий чёрный дым, огня не было видно», — рассказал очевидец.





В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожаров в этом районе не зафиксировано. В «Сибирской генерирующей компании» (владелец ТЭЦ-4) обещали прокомментировать ситуацию позже.





Фото с задымлением очевидец сделал в девятом часу утра





Чёрный дым окутал небо над производственными корпусами





В МЧС рассказали, что пожара в этом районе не было









Вчера вечером жителей Новосибирска насторожил чёрный дым над Первомайским районом — рядом с железнодорожной станцией «Новогодняя». В МЧС пояснили, что за территорией стрелочного завода горела свалка на площади 80 квадратных метров.