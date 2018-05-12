Новосибирск не вошёл в число городов-лидеров в рейтинге качества городской среды
Минстрой России озвучил результаты рейтинга качества городской среды для 300 населённых пунктов, в том числе для 15 мегаполисов России. Новосибирск не вошёл в пятёрку городов-лидеров.
«В первую пятёрку крупнейших городов с наиболее комфортной городской средой вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Воронеж», — цитирует ТАСС замглавы Минстроя России Андрея Чибиса.
За пятёркой городов-лидеров следуют Уфа, Новосибирск, Нижний Новгород, Красноярск, Ростов-на-Дону, Челябинск, Самара, Пермь, Омск и Волгоград.
При формировании рейтинга эксперты оценивали состояние жилья и прилегающей территории, общественно-деловой, социально-досуговой и уличной инфраструктуры, озеленённой и прибрежной территории.
Кроме того, составители рейтинга учитывали показатели эффективности реализации в городах приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Напомним, недавно Новосибирск попал в рейтинг российских городов по удобству обслуживания автомобилей — он поделил второе место с Челябинском.
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Алёна Мартынова
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