Новосибирск не вошёл в число городов-лидеров в рейтинге качества городской среды

Минстрой России оценивал 15 мегаполисов

Минстрой России озвучил результаты рейтинга качества городской среды для 300 населённых пунктов, в том числе для 15 мегаполисов России. Новосибирск не вошёл в пятёрку городов-лидеров.







«В первую пятёрку крупнейших городов с наиболее комфортной городской средой вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Воронеж», — цитирует ТАСС замглавы Минстроя России Андрея Чибиса.







За пятёркой городов-лидеров следуют Уфа, Новосибирск, Нижний Новгород, Красноярск, Ростов-на-Дону, Челябинск, Самара, Пермь, Омск и Волгоград.







При формировании рейтинга эксперты оценивали состояние жилья и прилегающей территории, общественно-деловой, социально-досуговой и уличной инфраструктуры, озеленённой и прибрежной территории.





Кроме того, составители рейтинга учитывали показатели эффективности реализации в городах приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».







Напомним, недавно Новосибирск попал в рейтинг российских городов по удобству обслуживания автомобилей — он поделил второе место с Челябинском.