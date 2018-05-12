«Лада Приора» спровоцировала массовое ДТП на Большевичке

 Четыре автомобиля пострадали в аварии
 Четыре автомобиля пострадали в аварии

Вечером 11 мая на перекрёстке улиц Большевистской и Днепрогэсовской в Новосибирске произошло массовое ДТП с участием четырёх машин. По словам очевидцев, авария случилась около 21:00.


«Opel Mokka оттормозился на зелёный свет светофора — ехал он со стороны Первомайки в сторону города, затем загорелся красный и со стороны заправки “Лукойл” под зелёный сигнал светофора начал движение Volkswagen Tiguan. В это время по Большевистской на высокой скорости ехала Lada Priora на красный свет, по касательной задела “Тигуан” и вылетела на встречную полосу в “Опель” лоб в лоб, от чего “Опель” оказался на разделительной полосе, при этом задев Skoda Fabia», — рассказал корреспонденту НГС очевидец ДТП в переписке в соцсети «ВКонтакте».


По словам очевидца, в аварии пострадала девушка из “Шкоды” — она получила различные травмы и обратилась за помощью в скорую помощь. Водитель «Приоры», несмотря на травму головы, с места ДТП скрылся.


Водитель «Приоры» скрылся с места ДТП
Водитель «Приоры» скрылся с места ДТП


Из автомобилей самые серьёзные повреждения у «Опеля», но сработали все подушки безопасности, поэтому люди не пострадали.


«Позже на место ДТП приехал предполагаемый хозяин “Приоры” и заявил, что машину угнали со стоянки боулинга в центре города. Все участники отправились на авторазбор в ГИБДД на Станционной», — добавил очевидец.


Напомним, вчера утром в Бердске на пересечении улиц Рогачёва и Боровой столкнулись маршрутки № 17 и № 332. В ДТП пострадали водитель и пассажир одной из маршруток.


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