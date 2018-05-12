Футбол: «Сибирь-М» потерпела поражение в матче первенства России
Сегодня, 11 мая, новосибирские футболисты из молодёжной команды «Сибирь-М» встретились с междуреченской командой «Распадская» в матче 1-го тура первенства России среди команд III дивизиона (зона «Сибирь», Высшая лига).
Игра проводилась в Междуреченске на стадионе «Томусинец».
Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу междуреченских футболистов.
Следующая игра новосибирской молодёжной команды состоится 13 мая — «Сибирь-М» сыграет с ФК «Новокузнецк».
В прошлом месяце у команды постарше — ФК «Сибирь» — дела шли лучше: новосибирцы одержали победу над ярославским «Шинником» в 32-м туре ФОНБЕТ-первенства России со счётом 3:0.
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Алёна Мартынова
Фото vk.com/sibirfc