Футбол: «Сибирь-М» потерпела поражение в матче первенства России

Новосибирцам не удалось забить ни одного гола
Новосибирцам не удалось забить ни одного гола

Сегодня, 11 мая, новосибирские футболисты из молодёжной команды «Сибирь-М» встретились с междуреченской командой «Распадская» в матче 1-го тура первенства России среди команд III дивизиона (зона «Сибирь», Высшая лига).


Игра проводилась в Междуреченске на стадионе «Томусинец».


Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу междуреченских футболистов.


Следующая игра новосибирской молодёжной команды состоится 13 мая — «Сибирь-М» сыграет с ФК «Новокузнецк».


В прошлом месяце у команды постарше — ФК «Сибирь» — дела шли лучше: новосибирцы одержали победу над ярославским «Шинником» в 32-м туре ФОНБЕТ-первенства России со счётом 3:0.

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