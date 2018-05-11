Новосибирский архитектор выпустил объёмные открытки с Крымским мостом

На создание серии открыток архитектора вдохновил Крымский мост
На создание серии открыток архитектора вдохновил Крымский мост

Новосибирский архитектор Никита Кутенков создал серию объёмных открыток в стиле киригами, которую посвятил красивым мостам.


Всего в коллекции четыре открытки: с Крымским мостом, с Золотым и Русским мостами во Владивостоке и с Бугринским мостом, которую архитектор выпустил раньше остальных.


«Я решил заняться именно мостами, [потому что] меня вдохновили события, связанные со строительством и открытием Крымского моста в первую очередь. Идея мне такая пришла ещё задолго до завершения строительства, может, года полтора или даже два назад», — рассказал корреспонденту НГС Никита Кутенков.


По словам архитектора, он заинтересовался Крымским мостом, поскольку обратил внимание на его внешнее сходство с Бугринским. Открытку с этой новосибирской достопримечательностью Никита Кутенков создал уже давно и теперь решил продолжить серию. Так несколько месяцев назад появилась объёмная открытка с изображением Крымского моста.


«Эту открытку я сделал в начале этого года, у меня было время, и я подумал, что, наверное, можно ещё что-то сделать. Начал изучать, какие у нас есть в России современные новые мосты. Оказалось, что во Владивостоке есть два тоже красивых моста, о них сейчас мало слышно, но это тоже знаковые, серьёзные строения. <...> Они меня тоже сильно вдохновили, и я сделал целых два [открыточных] моста для Владивостока», — пояснил Никита Кутенков.


Золотой мост во Владивостоке
Золотой мост во Владивостоке


Русский мост во Владивостоке
Русский мост во Владивостоке


Открытку с Бугринским мостом Никита Кутенков создал ещё во время его строительства
Открытку с Бугринским мостом Никита Кутенков создал ещё во время его строительства


В прошлом году ещё несколько представителей архитектурной среды Новосибирска начали продавать необычные почтовые открытки — их можно разрезать на части и собрать макеты известных городских зданий. В случае с открытками Никиты Кутенкова вырезать ничего не нужно — бумажные достопримечательности продаются уже готовыми.


Несколько лет назад НГС уже рассказывал о работах этого мастера — тогда он выпустил серию объёмных открыток с достопримечательностями к 120-летию Новосибирска. Архитектор пояснял, что часть работы он делает на компьютере: создаёт макеты будущих открыточных зданий и вырезает их на плоттере. Открытки он предлагает к продаже в своей группе в соцсети «ВКонтакте».


Справка: Киригами — вид оригами, в котором допускается использование ножниц и разрезание бумаги в процессе изготовления модели. Это основное отличие киригами от других техник складывания бумаги.

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