Жители улицы Аэропорт загнали в ловушку желающих объехать пробку по их дворам

Желающие объехать пробку водители попали в ловушку
Желающие объехать пробку водители попали в ловушку

Вечером 11 мая жильцы домов на улице Аэропорт в Заельцовском районе Новосибирска загнали в ловушку водителей, которые хотели объехать пробку через дворы. 


По словам читательницы НГС Марии, инцидент произошёл около часа назад: девушка ехала на такси по улице Аэропорт со стороны Красного проспекта. Но на улице собрался затор.


«Таксист решил срезать пробку, чтобы выехать на Мочищенское шоссе. <...> Ну и мы решили через дворы [проехать], а там не только мы решили, но и ещё много народу», — рассказала Мария корреспонденту НГС.


Наглухо забаррикадированными во дворах оказались около десятка водителей
Наглухо забаррикадированными во дворах оказались около десятка водителей


По словам девушки, срезать путь водители решили через дворы домов № 25, 26, 29 и 31 на улице Аэропорт. Первые объезжающие пробку столкнулись с преградой из мусорного бака, но отодвинули его и поехали дальше. После несколько машин заехали во дворы четырёх двухэтажек, местные жители тут же заблокировали внутриквартальный проезд со всех сторон.


«С одной стороны поставили детскую коляску, и дяденька встал с ребёнком — грудью защищает, с другой стороны [строительные] палеты подняли, с третьей стороны знаки выставили. Стоит ещё дядя с собакой и не пускает никого. <…> Там человек пятнадцать было: бабульки, дедульки, родители с детьми, пацаны какие-то бегали, дядя вот этот с собакой», — сообщила пассажирка такси.


Проехать удалось только инкассаторам, остальные упросили жильцов, чтобы те отпустили их обратно в пробку
Проехать удалось только инкассаторам, остальные упросили жильцов, чтобы те отпустили их обратно в пробку


По словам Марии, прорваться через баррикады удалось только инкассаторской машине. Остальным водителям пришлось уговаривать местных жителей, чтобы те выпустили их обратно в сторону пробки, откуда изначально они и приехали. Во время подготовки новости Мария сообщила, что до сих пор стоит в пробке. 


Пробка на улице Аэропорт сохраняется до сих пор
Пробка на улице Аэропорт сохраняется до сих пор


Водители часто попадают в глухие пробки не только в городе, но и под Новосибирском. На днях из-за ремонта дороги огромный затор образовался на трассе Р-256 («Чуйский тракт») рядом с Искитимом.

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