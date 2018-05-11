Жители улицы Аэропорт загнали в ловушку желающих объехать пробку по их дворам

Желающие объехать пробку водители попали в ловушку

Вечером 11 мая жильцы домов на улице Аэропорт в Заельцовском районе Новосибирска загнали в ловушку водителей, которые хотели объехать пробку через дворы.





По словам читательницы НГС Марии, инцидент произошёл около часа назад: девушка ехала на такси по улице Аэропорт со стороны Красного проспекта. Но на улице собрался затор.





«Таксист решил срезать пробку, чтобы выехать на Мочищенское шоссе. <...> Ну и мы решили через дворы [проехать], а там не только мы решили, но и ещё много народу», — рассказала Мария корреспонденту НГС.





Наглухо забаррикадированными во дворах оказались около десятка водителей





По словам девушки, срезать путь водители решили через дворы домов № 25, 26, 29 и 31 на улице Аэропорт. Первые объезжающие пробку столкнулись с преградой из мусорного бака, но отодвинули его и поехали дальше. После несколько машин заехали во дворы четырёх двухэтажек, местные жители тут же заблокировали внутриквартальный проезд со всех сторон.





«С одной стороны поставили детскую коляску, и дяденька встал с ребёнком — грудью защищает, с другой стороны [строительные] палеты подняли, с третьей стороны знаки выставили. Стоит ещё дядя с собакой и не пускает никого. <…> Там человек пятнадцать было: бабульки, дедульки, родители с детьми, пацаны какие-то бегали, дядя вот этот с собакой», — сообщила пассажирка такси.







Проехать удалось только инкассаторам, остальные упросили жильцов, чтобы те отпустили их обратно в пробку





По словам Марии, прорваться через баррикады удалось только инкассаторской машине. Остальным водителям пришлось уговаривать местных жителей, чтобы те выпустили их обратно в сторону пробки, откуда изначально они и приехали. Во время подготовки новости Мария сообщила, что до сих пор стоит в пробке.





Пробка на улице Аэропорт сохраняется до сих пор





Водители часто попадают в глухие пробки не только в городе, но и под Новосибирском. На днях из-за ремонта дороги огромный затор образовался на трассе Р-256 («Чуйский тракт») рядом с Искитимом.

