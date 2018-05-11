13 миллионов за год: ректор НГУ отчитался о доходах

В среднем зарплата Михаила Федорука в 2017 году достигала 423 тысяч в месяц
В среднем зарплата Михаила Федорука в 2017 году достигала 423 тысяч в месяц

Ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук отчитался о своих доходах за прошлый год.


Согласно документам, опубликованным на сайте вуза, в 2017 году Федорук получил доход в 13 миллионов рублей — на 6,4 миллиона больше, чем в позапрошлом году. Список имущества ректора за год не изменился. В его собственности — гараж площадью 52 квадратных метра, автомобиль Lexus RX270. Также вместе с супругой ректор владеет квартирой площадью 128 квадратных метров. Жена Михаила Федорука задекларировала годовой доход в 129 тысяч рублей.


Вместе с декларацией о доходах на сайте НГУ опубликовали данные о среднемесячной зарплате руководителей. У Михаила Федорука в 2017 году она составила 423,1 тысячи рублей, у проректоров — от 242 до 321 тысячи рублей.


Ранее свои доходы и список имущества обнародовал ректор НГТУ Анатолий Батаев. Также стало известно, сколько зарабатывают сенаторы, депутаты Госдумы, депутаты Заксобрания и руководство следственного управления СК России по Новосибирской области.

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