«Что я тебе сделал?»: раненый студент рассказал о стрельбе в колледже

Дмитрия Болденкова, раненного 10 мая в колледже, ждёт долгое восстановление
Дмитрия Болденкова, раненного 10 мая в колледже, ждёт долгое восстановление

Студента Барабинского филиала колледжа транспортных технологий имени Лунина, раненного во вчерашней стрельбе, оперируют в Новосибирской областной больнице, — у него опасный и сложный перелом, а также дробинки в плече. Перед операцией 18-летний Дмитрий Болденков рассказал НГС, что произошло в колледже 10 мая.


Врачи санавиации привезли Дмитрия Болденкова из Барабинской ЦРБ в Новосибирскую областную больницу вечером 10 мая. Вчера около 10:00 на паре ОКЖД — общего курса железных дорог — в него выстрелил его 17-летний одногруппник, после этого стрелок погиб сам.


«Я просто услышал, что открылась дверь и что-то сказали за спиной, поворачиваюсь — выстрел, вот и всё. Дальше все побежали за компьютерный стол, получается, в угол… 


Я у него просто спросил: "Что я тебе сделал?", он ничего не ответил и просто ушёл. <…> Мы все рядом сидели. Не знаю, как не зацепило соседа», — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Болденков.


Студент отметил, что не понял, что именно сказал одногруппник перед тем, как начать стрельбу. О смерти самого стрелка Болденков узнал позже. Сам он был в лаборантской, где ему после ранения обрабатывали руку.


По словам студента, раньше он со стрелявшим одногруппником не ссорился
По словам студента, раньше он со стрелявшим одногруппником не ссорился


«(М.М.: До этого вы ссорились?) Нет, я мог спросить, какая пара следующая, так, по урокам, и всё. (М.М.: С группой он тоже не ругался?


Да нет, не ругался, мы прикалывались все вместе, не знаю, что с ним произошло», — заверил пострадавший студент.


По его словам, после огнестрельного ранения он почти не чувствовал боли.


«И пока везли сюда — я не чувствовал [боли], просто рука болталась. Небольшая сейчас боль», — добавил он. Тем не менее долго разговаривать молодому человеку тяжело, хотя врачи отмечают, что его состояние стабильное.


В руке Дмитрия Болденкова осталось множество дробинок
В руке Дмитрия Болденкова осталось множество дробинок


Как объяснил корреспонденту НГС врач травматолог-ортопед Новосибирской областной больницы Данил Граница, в Барабинской ЦРБ пациенту выполнили первичную хирургическую обработку раны. Сегодня на операции рану обработают ещё раз, чтобы сломанные кости повторно не травмировали окружающие мягкие ткани.


«Рана у него достаточно массивная — дробовое ранение плеча, огнестрельное. Инородные тела в виде дроби. <…> По заживлению ран, когда это всё успокоится, уйдёт воспалительный процесс, речь будет идти о, скажем так, костно-пластической операции», — рассказал травматолог.


Лечение Дмитрия Болденкова будет многоэтапным — врачи уберут дробинки из плеча и соединят обломки кости. Пациент сможет уезжать домой и периодически приезжать на очередной этап лечения.


Данил Граница добавил, что прогноз для студента достаточно благоприятный, поскольку дробь не повредила сосуды и нервы. «Можно сказать, что парню несколько повезло», — заключил врач.

Прочтений: 900
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

В прямом эфире НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP расскажет о новом формате продажи квартир
16 мая с 12:00 до 13:00 в режиме онлайн-конференции на НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP Владимир Литвинов представит жилые комплексы «КрымSKY» и Red Fox, а также опишет текущую ситуацию на рынке новостроек
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено