«Что я тебе сделал?»: раненый студент рассказал о стрельбе в колледже

Дмитрия Болденкова, раненного 10 мая в колледже, ждёт долгое восстановление

Студента Барабинского филиала колледжа транспортных технологий имени Лунина, раненного во вчерашней стрельбе, оперируют в Новосибирской областной больнице, — у него опасный и сложный перелом, а также дробинки в плече. Перед операцией 18-летний Дмитрий Болденков рассказал НГС, что произошло в колледже 10 мая.







Врачи санавиации привезли Дмитрия Болденкова из Барабинской ЦРБ в Новосибирскую областную больницу вечером 10 мая. Вчера около 10:00 на паре ОКЖД — общего курса железных дорог — в него выстрелил его 17-летний одногруппник, после этого стрелок погиб сам.







«Я просто услышал, что открылась дверь и что-то сказали за спиной, поворачиваюсь — выстрел, вот и всё. Дальше все побежали за компьютерный стол, получается, в угол…





Я у него просто спросил: "Что я тебе сделал?", он ничего не ответил и просто ушёл. <…> Мы все рядом сидели. Не знаю, как не зацепило соседа», — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Болденков.







Студент отметил, что не понял, что именно сказал одногруппник перед тем, как начать стрельбу. О смерти самого стрелка Болденков узнал позже. Сам он был в лаборантской, где ему после ранения обрабатывали руку.







По словам студента, раньше он со стрелявшим одногруппником не ссорился





«(М.М.: До этого вы ссорились?) Нет, я мог спросить, какая пара следующая, так, по урокам, и всё. (М.М.: С группой он тоже не ругался?)





Да нет, не ругался, мы прикалывались все вместе, не знаю, что с ним произошло», — заверил пострадавший студент.







По его словам, после огнестрельного ранения он почти не чувствовал боли.







«И пока везли сюда — я не чувствовал [боли], просто рука болталась. Небольшая сейчас боль», — добавил он. Тем не менее долго разговаривать молодому человеку тяжело, хотя врачи отмечают, что его состояние стабильное.







В руке Дмитрия Болденкова осталось множество дробинок





Как объяснил корреспонденту НГС врач травматолог-ортопед Новосибирской областной больницы Данил Граница, в Барабинской ЦРБ пациенту выполнили первичную хирургическую обработку раны. Сегодня на операции рану обработают ещё раз, чтобы сломанные кости повторно не травмировали окружающие мягкие ткани.







«Рана у него достаточно массивная — дробовое ранение плеча, огнестрельное. Инородные тела в виде дроби. <…> По заживлению ран, когда это всё успокоится, уйдёт воспалительный процесс, речь будет идти о, скажем так, костно-пластической операции», — рассказал травматолог.







Лечение Дмитрия Болденкова будет многоэтапным — врачи уберут дробинки из плеча и соединят обломки кости. Пациент сможет уезжать домой и периодически приезжать на очередной этап лечения.







Данил Граница добавил, что прогноз для студента достаточно благоприятный, поскольку дробь не повредила сосуды и нервы. «Можно сказать, что парню несколько повезло», — заключил врач.

