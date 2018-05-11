Над Первомайским районом поднялся чёрный дым

Дым окутал район железнодорожной станции Новогодняя

Вечером 11 мая над Первомайским районом Новосибирска поднялись клубы чёрного дыма.





Очевидцы в соцсетях рассказывают, что пожар произошёл в районе железнодорожной станции Новогодняя.





В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что заявок на тушение пожара из этого микрорайона не поступало.





Свидетели, с которыми корреспонденту НГС удалось связаться через социальную сеть «ВКонтакте», расходятся во мнениях, что именно там горит. По словам одного из очевидцев, в складском здании рядом с железной дорогой загорелся пенопласт.





19:15

Читатель НГС, приславший фото с места происшествия, сообщил, что пожарные там всё-таки работали. «Приехали, потушили очень быстро», — уточнил очевидец.





Получить оперативные комментарии от МЧС по поводу тушения пожара корреспонденту НГС пока не удалось. В службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги ситуацию пока также не прокомментировали.

















Накануне вечером на Ключ-Камышенском плато в Октябрьском районе Новосибирска загорелся склон с травой. По словам очевидцев, зрелище было «апокалиптическим».