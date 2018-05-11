Над Первомайским районом поднялся чёрный дым
Вечером 11 мая над Первомайским районом Новосибирска поднялись клубы чёрного дыма.
Очевидцы в соцсетях рассказывают, что пожар произошёл в районе железнодорожной станции Новогодняя.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что заявок на тушение пожара из этого микрорайона не поступало.
Свидетели, с которыми корреспонденту НГС удалось связаться через социальную сеть «ВКонтакте», расходятся во мнениях, что именно там горит. По словам одного из очевидцев, в складском здании рядом с железной дорогой загорелся пенопласт.
19:15
Читатель НГС, приславший фото с места происшествия, сообщил, что пожарные там всё-таки работали. «Приехали, потушили очень быстро», — уточнил очевидец.
Получить оперативные комментарии от МЧС по поводу тушения пожара корреспонденту НГС пока не удалось. В службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги ситуацию пока также не прокомментировали.
Накануне вечером на Ключ-Камышенском плато в Октябрьском районе Новосибирска загорелся склон с травой. По словам очевидцев, зрелище было «апокалиптическим».
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Ольга Хмелевская
Фото Петра Лохова (1), читателя НГС (2), очевидца (3), Андрея Клименко (4)