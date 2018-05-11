Полицейские схватили девушку, которая загорала в Первомайском сквере в одних чулках

Такую картину новосибирцы увидели сегодня днём в Первомайском сквере

Днём 11 мая в Первомайском сквере Новосибирска девушка легла загорать голой — на место прибыла полиция.







Очевидцы заметили девушку около 14:00.





«Мы решили прогуляться по Первомайскому скверу и видим вот такую картину: лежит девушка. Сперва мы не поняли, голая она или нет. Рядом с ней лежали её вещи. Подойдя ближе, я увидел, что она голая. Она разговаривала с каким-то иностранцем по телефону. Как мне показалось, она выполняла, скорее всего, какие-то задания, у них была какая-то игра», — рассказал корреспонденту НГС один из очевидцев, представившейся Фёдором Львовичем.





По словам очевидца, девушка не реагировала на замечания окружающих. «Её бабушка какая-то била костылём, вокруг неё собралась толпа, все её снимали, ей было всё равно. Она была погружена полностью в телефон», — отметил Фёдор.





Спустя несколько минут девушка резко встала, надела пальто и подошла к фонтану, но по-прежнему общалась по телефону. Затем она выхватила у проходящих девушек бутылку с водой и начала обливать свои волосы. После этого появились полицейские, которые её увели.







В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что полицейские передали девушку врачам.







