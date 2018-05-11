Дольщики пришли в офис к застройщику с обидной премией
Группа дольщиков принесла в офис строительной компании «СтройМастер» премию «Антистроитель года» — её хотели передать совладельцу компании, депутату Заксобрания Новосибирской области Евгению Коновалову за постоянные переносы сдачи дома из 23 секций на улице Дуси Ковальчук, 238.
Премию дольщики хотели вручить возле офиса компании, но Коновалова не было на месте. В итоге пришедшие вручили награду приглашённому миму. На перформансе побывал корреспондент НГС.
«Меня вчера позвали [в "СтройМастер"] и сказали: давайте встречаться. <…> И началось — то да сё, что эти акции им только во вред. А я говорю: мне какое дело, вы деньги у нас забрали. <…> Пообещали, что в мае встретятся со всей инициативной группой [дольщиков]», — рассказала корреспонденту НГС один из организаторов перформанса Юлия Злобинская, которая в 2013 году вложила в покупку однокомнатной квартиры в этом доме 2 миллиона 450 тысяч рублей.
По словам Злобинской, дольщики недовольны постоянными переносами сроков сдачи объекта. Сначала сдача планировалась на 2016 год, но затем её перенесли на июнь 2017 года, ещё позднее — на 2018 год.
«Очевидно, что мы не получим ничего ни в 2018-м, ни в 2019-м. <…> В июне прошлого года там [на месте 22–23 секций] были только сваи под фундамент. И за год построили только три этажа, причём каркаса. А там 20 или 21 этаж», — сообщила Злобинская.
После перформанса у дверей строительной компании 20 дольщиков зашли в офис — там к ним вышел руководитель службы заказчика ГК «СтройМастер» и директор ООО «СтройМастер» Валерий Мазуров. Он сказал, что строительство дома ведётся, задержки объяснил работой недобросовестного подрядчика, которого в компании планируют заменить.
«Работы в 22-й и 23-й секции ведутся, к сожалению, очень медленно. Мы заключили договор с подрядчиком, который, так скажем, условия договора не соблюдает. <…> Сейчас такой рынок: квартиры совершенно не продаются», — сказал Мазуров.
Он отметил, что «живых» денег у компании нет, а на расчёт квартирами подрядчики не соглашаются. Мазуров не ответил на вопросы собравшихся, куда были потрачены их деньги, и в какой срок будет завершено строительство, добавила Юлия Злобинская.
Разыскать Евгения Коновалова в компании «СтройМастер» корреспонденту НГС не удалось. На звонки бизнесмен не ответил.
В прошлом году НГС рассказал о строительстве перехода у Речного вокзала и торгового комплекса «Река», одним из инвесторов которого выступил Евгений Коновалов, а в октябре 2017 года недовольные дольщики провели перформанс с невидимыми ключами от строящегося дома на Дуси Ковальчук, 238.
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Илья Калинин
Фото автора