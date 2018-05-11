Дольщики пришли в офис к застройщику с обидной премией

Группа дольщиков принесла в офис строительной компании «СтройМастер» премию «Антистроитель года» — её хотели передать совладельцу компании, депутату Заксобрания Новосибирской области Евгению Коновалову за постоянные переносы сдачи дома из 23 секций на улице Дуси Ковальчук, 238.





20 дольщиков пришли к офису компании «СтройМастер», чтобы вручить совладельцу фирмы Евгению Коновалову премию «Антистроитель года»





Премию дольщики хотели вручить возле офиса компании, но Коновалова не было на месте. В итоге пришедшие вручили награду приглашённому миму. На перформансе побывал корреспондент НГС.







Юлия Злобинская вложила в 2013 году в строящуюся однокомнатную квартиру 2 миллиона 450 тысяч рублей





«Меня вчера позвали [в "СтройМастер"] и сказали: давайте встречаться. <…> И началось — то да сё, что эти акции им только во вред. А я говорю: мне какое дело, вы деньги у нас забрали. <…> Пообещали, что в мае встретятся со всей инициативной группой [дольщиков]», — рассказала корреспонденту НГС один из организаторов перформанса Юлия Злобинская, которая в 2013 году вложила в покупку однокомнатной квартиры в этом доме 2 миллиона 450 тысяч рублей.







По словам Злобинской, дольщики недовольны постоянными переносами сроков сдачи объекта. Сначала сдача планировалась на 2016 год, но затем её перенесли на июнь 2017 года, ещё позднее — на 2018 год.







«Очевидно, что мы не получим ничего ни в 2018-м, ни в 2019-м. <…> В июне прошлого года там [на месте 22–23 секций] были только сваи под фундамент. И за год построили только три этажа, причём каркаса. А там 20 или 21 этаж», — сообщила Злобинская.







Директор ООО «СтройМастер» Валерий Мазуров вышел к рассерженным дольщикам, но ответить смог не на все вопросы





После перформанса у дверей строительной компании 20 дольщиков зашли в офис — там к ним вышел руководитель службы заказчика ГК «СтройМастер» и директор ООО «СтройМастер» Валерий Мазуров. Он сказал, что строительство дома ведётся, задержки объяснил работой недобросовестного подрядчика, которого в компании планируют заменить.







«Работы в 22-й и 23-й секции ведутся, к сожалению, очень медленно. Мы заключили договор с подрядчиком, который, так скажем, условия договора не соблюдает. <…> Сейчас такой рынок: квартиры совершенно не продаются», — сказал Мазуров.







Он отметил, что «живых» денег у компании нет, а на расчёт квартирами подрядчики не соглашаются. Мазуров не ответил на вопросы собравшихся, куда были потрачены их деньги, и в какой срок будет завершено строительство, добавила Юлия Злобинская.





Разыскать Евгения Коновалова в компании «СтройМастер» корреспонденту НГС не удалось. На звонки бизнесмен не ответил.







В прошлом году НГС рассказал о строительстве перехода у Речного вокзала и торгового комплекса «Река», одним из инвесторов которого выступил Евгений Коновалов, а в октябре 2017 года недовольные дольщики провели перформанс с невидимыми ключами от строящегося дома на Дуси Ковальчук, 238.

