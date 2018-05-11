Квартиру сибирячки арестовали из-за долгов по коммуналке — пристав записался к ней на йогу
В начале мая новосибирские приставы смогли арестовать квартиру инструктора йоги, которая накопила долг в 600 тысяч рублей.
«Она скрывалась от судебных приставов, официального источника доходов не имела, а её банковские счета были пусты», — рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.
В пресс-службе корреспонденту НГС уточнили, что долги у женщины были с 2016 года, большая часть задолженности — по коммунальным платежам. Кроме того, у неё были долги по страховым взносам и налогам.
Должнице 52 года, она преподаёт йогу в одной из студий в Кировском районе. Приставы уточнили, что это место работы было для женщины неофициальным.
«Так как должница всячески избегала встречи с должностными лицами, судебный пристав-исполнитель решил застать её прямо на работе. Он позвонил в студию, и, проявив неподдельный интерес к направлениям йога-терапии, попросил номер опытного преподавателя», — описали ситуацию в пресс-службе. Так пристав записался на групповые занятия к должнице.
«Однако в назначенный день и час занятия не состоялись — на них никто не пришёл. Тогда он снова связался с должницей и записался к ней на индивидуальные занятия. Каково же было удивление медитирующей женщины, когда к ней в зал вместо начинающего йога вошёл судебный пристав-исполнитель. Она всячески пыталась сдерживать спокойствие до тех пор, пока не узнала о том, что на её двухкомнатную квартиру в центре города, которую она уже несколько лет сдаёт в аренду, будет наложен арест», — добавили в пресс-службе.
Так как женщина не погасила долг, на её квартиру стоимостью 4 миллиона рублей наложили арест.
«Если должница в ближайшее время не предпримет мер к погашению задолженности, её квартира уйдёт с молотка», — отметили в управлении.
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Елена Громкова
Фото Сергея Ляшко