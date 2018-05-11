Врачи рассказали о состоянии студента, которого ранил стрелок в Барабинске

Пациент с огнестрельным ранением попал в областную больницу — скоро его будут оперировать
Пациент с огнестрельным ранением попал в областную больницу — скоро его будут оперировать

Студента Барабинского Новосибирского филиала колледжа транспортных технологий имени Лунина, в которого вчера выстрелил однокурсник, отвезли в Новосибирскую областную больницу. Сегодня его будут оперировать.


«Состояние стабильное, угрозы для жизни у молодого человека нет. Он в полном ясном сознании со вчерашнего дня», — рассказал главный врач Новосибирской областной клинической больницы (ГНОКБ) Анатолий Юданов.


Вчера молодого человека, получившего огнестрельное ранение в плечо, срочно отвезли в операционную Барабинской ЦРБ, затем санавиация транспортировала его в Новосибирскую областную больницу.


По словам главного врача областной больницы, пациент уже «выведен из травматического шока». Сегодня студента со сложным переломом будут оперировать врачи областной больницы.


Стрельба в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина началась утром 10 мая. Студент первого курса Илья И. во время занятий ранил однокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством. Ещё двое студентов выпали из окна во время стрельбы — они получили переломы.


Очевидцы сообщили, что стрелок пронёс ружьё в колледж в рюкзаке.

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