Просто ехали рядом: врачи скорой спасли водителя, которому стало плохо за рулём

Врачи скорой предотвратили ДТП

Днём 11 мая водителю грузовика Nissan стало плохо за рулём — его спасли врачи скорой помощи, которые двигались позади грузовика.







Инцидент произошёл на улице Ипподромской около 14:00.





«Nissan двигался по Ипподромской со стороны автовокзала в сторону Военной. Скорая помощь двигалась за ним. Со слов водителя скорой, "Ниссан" начало мотать по дороге от бордюра до середины дороги. При обгоне водитель скорой заметил, что у водителя "Ниссана" идёт пена изо рта», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».





По информации аваркомов, врачи остановились и оказали водителю «Ниссана» помощь. В результате инцидента никто не пострадал.





Водителю грузовика стало плохо за рулём





Корреспондент НГС направил запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области, чтобы узнать обо всех деталях случившегося.





В апреле на улице Гоголя в Центральном районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota и LADA — причиной столкновения стало плохое самочувствие водителя «Тойоты».

