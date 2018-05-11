Просто ехали рядом: врачи скорой спасли водителя, которому стало плохо за рулём

Врачи скорой предотвратили ДТП
Врачи скорой предотвратили ДТП

Днём 11 мая водителю грузовика Nissan стало плохо за рулём — его спасли врачи скорой помощи, которые двигались позади грузовика.


Инцидент произошёл на улице Ипподромской около 14:00.


«Nissan двигался по Ипподромской со стороны автовокзала в сторону Военной. Скорая помощь двигалась за ним. Со слов водителя скорой, "Ниссан" начало мотать по дороге от бордюра до середины дороги. При обгоне водитель скорой заметил, что у водителя "Ниссана" идёт пена изо рта», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».


По информации аваркомов, врачи остановились и оказали водителю «Ниссана» помощь. В результате инцидента никто не пострадал.


Водителю грузовика стало плохо за рулём
Водителю грузовика стало плохо за рулём


Корреспондент НГС направил запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области, чтобы узнать обо всех деталях случившегося.


В апреле на улице Гоголя в Центральном районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota и LADA — причиной столкновения стало плохое самочувствие водителя «Тойоты».

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