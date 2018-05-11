Как в шелках: кто и за что должен государству миллиарды и сотни миллионов

Лидерами по сумме долга оказались двое новосибирцев, которые не погасили крупные кредиты

Недавно судебные приставы вместе с автоинспекторами провели в Новосибирске очередную операцию «Дебитор»: среди водителей они искали должников, в том числе забывших заплатить штрафы за нарушения ПДД. Среди проезжавших автомобилей оказался Nissan Patrol, на владельце которого числился долг 9 миллионов рублей. Корреспондент НГС решила узнать в управлении ФССП по Новосибирской области о новосибирцах с самыми большими долгами.







Пресс-служба областного управления ведомства предоставила данные о пяти самых крупных должниках в регионе.







Лидерами оказались 52-летний и 48-летний жители Новосибирска, которые увязли в кредитах, солидарно задолжав «Россельхозбанку» 1 миллиард 972 миллиона рублей. Оба мужчины официально нигде не работают. При этом у старшего из двоих вообще нет имущества, которое приставы могли бы арестовать. На должника помладше зарегистрировано транспортное средство, но где оно сейчас находится, приставы ещё выясняют.







Второе место разделили двое мужчин в возрасте 42 и 38 лет. Оба осуждены за коррупционное преступление и сейчас отбывают наказание в колониях: старший из них двоих — в Новосибирске (ИК-18), младший — в Тогучине (ИК-14). В качестве дополнительного наказания каждого из них приговорили к штрафу в 500 миллионов рублей. Приставы взыскивают этот долг из дохода заключённых. Кроме того, у одного из них арестовано имущество, которое сейчас распродают. У второго осуждённого из имущества только квартира площадью 56 квадратных метров — приставы запретили любые сделки с ней.







Имена и фамилии осуждённых в областном управлении ФССП не раскрывают, но, по данным из открытых источников, именно к таким штрафам в 2015 году суд приговорил бывшего мэра Бердска Илью Потапова и его заместителя Владимира Мухамедова. В качестве основного наказания экс-чиновники получили 10 и 9 лет колонии строгого режима соответственно.







Третье место по сумме долга занял 55-летний мужчина, которые отбывает наказание в исправительной колонии № 3 в Первомайском районе Новосибирска. Новосибирца осудили за особо крупную растрату (ст. 160 УК РФ). Кроме того, осуждённый должен погасить материальный ущерб перед ФГБУ «Рослесинфорг» — всего ему предстоит выплатить 161,6 миллиона рублей.





Приставы удерживают у осуждённого часть зарплаты. Кроме того, у должника арестовано имущество. Часть долга — 25 миллионов рублей — приставы уже направили в счёт погашения долга.





На четвёртом месте оказалась 44-летняя женщина, которая задолжала 100,6 миллиона рублей инспекции Федеральной налоговой службы по Калининскому району Новосибирска. Как уточнили в службе судебных приставов, это ущерб, причинённый преступлением.





Из карточки дела на сайте Калининского районного суда следует, что женщину судили за мошенничество и покушения на мошенничество. Приговор ей вынесли 16 января 2018 года. Результатов рассмотрения дела на сайте нет, но, по данным УФССП, должница находится на свободе. Приставы временно запретили ей выезжать из России.





Замыкает пятёрку лидеров 42-летний житель Новолугового: он задолжал 85,7 миллиона по договору займа — в эту сумму также включены пеня и расходы на оплату государственной пошлины при подаче судебного иска. Неплательщик нигде не работает, источников дохода у него нет. Недвижимости на нём также не зарегистрировано. По данным УФССП, у должника есть транспортное средство, но приставы пока не знают, где оно находится.

