«Разбили окно, вытащили детей»: два автоинспектора получили медали от главы МВД за спасение семьи

Николай Чаплан и Алексей Александров получат медали «За смелость во имя спасения»
Николай Чаплан и Алексей Александров получат медали «За смелость во имя спасения»

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев решил наградить двух автоинспекторов из Новосибирской области медалями «За смелость во имя спасения».


Медали получат два инспектора из Каргата — старший лейтенант полиции Николай Чалпан и лейтенант полиции Алексей Александров. Вечером 25 апреля они прогуливались по городу и заметили пожар на улице Комсомольской. В это время мужчины были не на службе, сообщили в МВД РФ.


«Примерно в 9 часов или около этого обратили внимание на соседний дом, с веранды которого шёл дым. Отреагировали, незамедлительно побежали к нему. Калитка была закрыта, калитку открыли, перекрыли газ. Дверь была закрыта. Веранда дома уже была объята огнём и стрелял шифер», — описал ситуацию Николай Чаплан.


Чаплан начал вызывать службу спасения, а Александров пошёл смотреть в окна. Они знали, что в доме живут дети с матерью — те действительно оказались дома.


«Разбили окно, по очереди вытащили маленьких детей и их маму. Убрали на безопасное расстояние — от дома летели осколки, пламя. Также к веранде была пристёгнута собачка, её забрали, увели за ограду. Тут же приехали пожарные, спасатели», — отметил Чаплан.


Спасённая Ольга Новосёлова рассказала, что увидела пожар, когда на веранде уже всё полыхало.


«Думала, чтобы детей по быстренькому одеть и окно буду выбивать. Тут же я услышала, что у меня в комнате выбивают стёкла», — описала ситуацию Ольга. Она добавила, что при пожаре у семьи сгорело всё имущество — вещи и сам дом. Женщина поблагодарила автоинспекторов за спасение двух сыновей.


Чтобы вытащить детей инспекторы разбили окно
Чтобы вытащить детей инспекторы разбили окно




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