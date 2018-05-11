Видео: новосибирская группа записала на «айфон» кавер на хит Киркорова «Цвет настроения синий»

В ближайшее время группа «Рви Меха Оркестр» планирует записать на песню полноценный клип
В ближайшее время группа «Рви Меха Оркестр» планирует записать на песню полноценный клип

Новосибирский коллектив «Рви Меха Оркестр» записал кавер-версию последнего хита Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Видео появилось вчера вечером на канале rvimexa на YouTube. 


«Решили просто постебаться. Хотя, конечно, понимаем, что эта песня сейчас архимодная. За пару часов я написал аранжировку, текст читал по бумажке. Это мы на репетиционной базе. Поставили на подоконник iPhone 6 и со второго дубля [всё записали]», — сообщил корреспонденту НГС лидер группы Александр Петенёв.


По словам Петенёва, поклонники группы уже потребовали качественную студийную запись этой песни — её музыканты хотят сделать завтра. Затем они планируют снять полноценный пародийный клип.


«Раз люди любят такую хрень, почему бы и нет. <…> Есть несколько задумок, которые выстрелят. Из серии, как этими трусами жёлтыми размахивать. <…> Хочется сделать совсем не попсовую песню», — сказал лидер коллектива.



В прошлом году «Рви Меха Оркестр» порадовал своих поклонников новой песней про покемонов, которую презентовал на концерте в «Бродячей собаке».

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