Моросит и дует: в Новосибирск придёт прохладная погода

В выходные дни в Новосибирске может пройти небольшой дождь

Новосибирские синоптики составили прогноз на ближайшие дни — в выходные дни погода в Новосибирске будет переменчивой.







«Ещё сегодня территория Новосибирской области будет находиться под влиянием тёплых воздушных масс, мы оказались в так называемом тёплом воздушном секторе. Уже облачность за окном наблюдаем, это как раз перед тёплым фронтом. Погода в выходные будет меняться. В ночь на субботу ожидается прохождение холодного атмосферного фронта и температурный фон немного опустится. И, собственно говоря, в ближайшие двое-трое суток на территории Новосибирской области ожидается преобладание дождливой погоды», — рассказала корреспонденту НГС начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.







Она уточнила, что сегодня ночью в отдельных районах области ожидаются небольшие дожди. Ночью по северу–северо-западу области возможны осадки в виде мокрого снега, а по по югу — юго-востоку возможны грозы.







«В городе местами небольшие дожди вероятны с прохождением холодного фронта. Интенсивность будет небольшая. Ветер также днём повернет на северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, с порывами до 15. Ночью будет +4…+6 градусов и днем около 11 градусов тепла. В последующие двое суток преобладающей температура ночью будет от 0 до 5 градусов тепла, ну и днём не выше +8… +14», — добавила Лапчик.







На днях стало известно, что в Новосибирске продлили отопительный сезон — он должен закончиться, когда на улице установится тёплая погода.