Возле площади Труда пропал 14-летний подросток

Александр Легостаев пропал в районе площади Труда
Александр Легостаев пропал в районе площади Труда

Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поиске 14-летнего Александра Легостаева, который пропал в Ленинском районе Новосибирска.


По информации поискового отряда «Лиза Алерт», школьник пропал 10 мая в районе площади Труда.


«Сейчас группы поехали на поиск. Будут проводить опрос и патрулирование. Пока особое внимание уделяется прилегающей территории, в том числе саду Кирова», — рассказал корреспонденту НГС руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.


Как сообщается в ориентировке волонтёров, рост пропавшего — 160 см, у него плотное телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения Александр Легостаев был одет в чёрную ветровку с жёлтыми полосками, чёрные джинсы и кофту горчичного цвета с капюшоном. На ногах были чёрные кроссовки.


Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра, волонтёры просят сообщать на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8–800–700–54–52 (бесплатно по России) и в полицию по телефонам 02, 102.


Ранее стало известно, что новосибирские волонтёры начали поиски 14-летнего Егора Истомина: подросток пропал по пути из школы домой. 

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