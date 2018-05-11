Фото: новосибирцы запустили в озеро Грёз десятки кораблей, которые строили по 5–10 лет

На озере Грёз в Кировском районе Новосибирска начались соревнования по судомодельному спорту — до 13 мая участники из разных городов борются за Кубок России имени маршала Покрышкина. Соревнования проходят в Новосибирске уже в 24-й раз.





На воде модели должны преодолеть определённую дистанцию, в том числе пройти в нужном порядке несколько ворот





«В этом году примерно 140 участников из двенадцати регионов страны, — рассказал НГС организатор соревнований, председатель Новосибирской федерации судомодельного спорта Дмитрий Бекешов. — В основном у нас стабильное количество участников, собираются спортсмены от Урала до Камчатки, их возраст — от 16 лет до пенсионного. Юношеский зачёт (до 19 лет) отдельно, взрослый — отдельно».





Спортсмены с пультами управления находятся на специальных мостиках





Кубок России состоит из нескольких этапов. Первый — это выставка моделей-копий кораблей и судов на берегу водоёма (соревнования проходят на озере за зданием типографии на улице Сибиряков-Гвардейцев, 42). Вторая часть турнира — выступления радиоуправляемых моделей-копий на воде. Третий и четвёртый этапы — гонки скоростных моделей и регата радиоуправляемых мини-парусников.







Некоторые модели участники турнира собирали по 10 лет





«Это именно спортивная составляющая, когда моделист выходит на мостик и управляет [копией судна], — поясняет Дмитрий Бекешов. — Ну, а строительство модели — это больше искусство и история. Надо найти чертежи, фотографии этого корабля».





Корабли раскрашивают вручную по фотографиям их прототипов





Самые интересные модели-копии — это мини-корабли, полностью сделанные собственными руками, утверждает председатель федерации судомодельного спорта. По его словам, на соревнованиях примерно половина таких судов. «Каждый выбирает то, что хочет. Кому надо побыстрее, покупают конструктор, ставят радиоаппаратуру, раскрашивают модель и выступают. С нуля модель строится минимум 5-10 лет, — рассказывает эксперт. — Это серьёзный ежедневный кропотливый труд. Новую модель выставить очень сложно».





Парусная регата — один из этапов Кубка России





Старты будут идти в субботу и воскресенье с 9:00 до 18:00, посмотреть соревнования могут все желающие.







Авторские модели и корабли, собранные из конструкторов, оценивают в разных классах





Итоги Кубка России судьи подведут в понедельник, 14 мая. «У нас три ведущих региона: Кузбасс, Свердловская область и Новосибирская область. Они борются за кубок ежегодно», — отметил организатор мероприятия.







Зрелищная часть мероприятия — старты гоночных моделей





Новосибирцы активно участвуют в турнирах по разным видам спорта, в том числе в других городах страны. К примеру, в начале мая в Москве завершился чемпионат России по кендо (японскому фехтованию на бамбуковых мечах), а в Санкт-Петербурге — по савату (французскому боксу). По итогам соревнований чемпионками стали новосибирские спортсменки.