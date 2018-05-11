Пассажир и водитель маршрутки пострадали в ДТП в Бердске: на месте работает скорая

На месте работают сотрудники ГИБДД, скорая и спасатели
На месте работают сотрудники ГИБДД, скорая и спасатели

Утром 11 мая в Бердске на пересечении улиц Рогачёва и Боровой столкнулись маршрутки № 17 и № 332.


Авария случилась около 11:00 на перекрёстке улиц.


«Как рассказал водитель 332-й, он направлялся вдоль по Боровой на ремонт, и пассажиров в его автомобиле не было. Сам не пострадал. Чего не скажешь о его визави. Водитель 17-й маршрутки выехал со второстепенной Рогачёва на главную, в результате чего произошло столкновение», — сообщает координатор группы «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте» Сергей Болдырев.


В аварии пострадал водитель маршрутки № 17
В аварии пострадал водитель маршрутки № 17


По информации аваркомов, на месте работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.


«Травмирован, как минимум, водитель 17-й маршрутки. На месте работали спасатели. В 17-й маршрутке были пассажиры, вероятнее всего. А 332-я шла на ремонт без пассажиров», — сообщил Болдырев.


В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области информацию о столкновении подтвердили.


«По предварительной информации, авария произошла в 11:00. Водитель 1964 года рождения управлял автомобилем "Луидор". Он двигался по улице Рогачёва со стороны улицы Пролетарской с левым поворотом в сторону улицы Лунная. В ходе следования произошло столкновение с автомобилем ГАЗ под управлением водителя 1964 года рождения, следовавшим со стороны улицы Лунной в сторону улицы Павлова. На перекрёстке кто-то не уступил дорогу. В результате столкновения два человека обратились за помощью к врачам: это водитель одной из маршруток и пассажир», — пояснила корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова. 


Авария произошла на перекрёстке
Авария произошла на перекрёстке


Ранее стало известно, что на пересечении улиц Кирова и Никитина в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota Scion и Toyota Gaya — в результате аварии пострадали два человека.

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