Эвакуатор с автомобилем увяз в провалившемся асфальте в центре Новосибирска
В центре Новосибирска на улице Орджоникидзе провалился асфальт — в яму попал эвакуатор.
«10 мая вечером провалился асфальт на Орджоникидзе у дома № 47, куда и угодил эвакуатор с загруженной машиной», — написала в редакцию НГС свидетельница произошедшего.
Очевидица уточнила корреспонденту НГС, что сегодня около ямы поставили предупреждающее ограждение.
В конце апреля НГС рассказывал про провал асфальта в другой части Новосибирска — тогда яма появилась на улице Обской, недалеко от МФК «Снежная миля».
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Елена Громкова
Фото очевидца