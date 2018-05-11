Эвакуатор с автомобилем увяз в провалившемся асфальте в центре Новосибирска

Во время происшествия на эвакуатор был погружен автомобиль

В центре Новосибирска на улице Орджоникидзе провалился асфальт — в яму попал эвакуатор.







«10 мая вечером провалился асфальт на Орджоникидзе у дома № 47, куда и угодил эвакуатор с загруженной машиной», — написала в редакцию НГС свидетельница произошедшего.





Очевидица уточнила корреспонденту НГС, что сегодня около ямы поставили предупреждающее ограждение.





В конце апреля НГС рассказывал про провал асфальта в другой части Новосибирска — тогда яма появилась на улице Обской, недалеко от МФК «Снежная миля».