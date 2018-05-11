От Огайо не отличить: американский писатель сравнил Новосибирск с Ржавым поясом США

Заброшенные заводы вдохновили иностранца
Заброшенные заводы вдохновили иностранца

Американский писатель Брукс Рексрот сравнил жизнь в Новосибирске с постиндустриальной жизнью городов Ржавого пояса США — такое сравнение прозаик из Огайо, два года преподававший в НГПУ, сделал в своём сборнике из 12 рассказов «Пальто из комиссионки» (Thrift Store Coats).


«Моя книга Thrift Store Coats была почти закончена до моего приезда в Россию, хотя я редактировал её уже в своей новосибирской квартире. Сейчас я работаю над более чем десятком новых историй, которые случились во время моей поездки в Россию, с надеждой собрать их в одну или две книги для будущей публикации. У меня также есть пара научно-популярных книг, связанных с моим временем в Новосибирске. Город был таким прекрасным местом для творчества и развития идей, и я всегда буду помнить это время с любовью», — рассказал НГС Брукс Рексрот.


Одна из новелл книги, заглавие которой вынесено в заголовок. фокусируется на жизни семейной пары в нищете после того, как рецессия неожиданно оставляет каждого из них безработным. В «Ожидании Апокалипсиса» персонажи из всех слоёв общества вынуждены подчиниться обстоятельствам, которые не могут контролировать: решения местных законодателей и разрушительные последствия вышедшего на берег урагана. «Пять блюд в Париже» исследуют темы одиночества и обстоятельств, рассказывая о фабричном рабочем из Огайо, который воплощает заветную мечту о поездке в Париж.


Брукс Рексрот прожил в Новосибирске два года
Брукс Рексрот прожил в Новосибирске два года


Новосибирск напомнил писателю родной Огайо, расположенный на Среднем Западе США — люди здесь работают и чувствуют себя в тени больших и сияющих городов, но хранят большую гордость в заботе о доме и в добром соседстве, уверен автор.В Новосибирске и Огайо очень похожая молодёжная культура — крафтовые вещи и пиво, кофе, музыка, бургеры, уличное искусство. Брукс Рексрот признался, что во время жизни и работы в Новосибирске в 2016–2017 годах американские и русские истории стали смешиваться из-за схожести мест и людских судеб.


«Понятие "Сибирь" часто употребляют в негативном смысле, как Ржавый пояс — в США. Но как в Новосибирске, так и в Огайо люди работают на доброе имя своего региона со страстью и любовью», — поделился с НГС Брукс Рексрот. 


Писатель признался, что был рад преподавать в НГПУ
Писатель признался, что был рад преподавать в НГПУ


Ржавый пояс (Rust Belt) включает в себя центральную часть штата Нью-Йорк и регионы к западу от него — Пенсильванию, Огайо, Индиану, Мичиган, Иллинойс. До 1970-х годов здесь было сосредоточено основное сталелитейное производство и тяжёлая промышленность США. Ржавым поясом регион стал называться после кризиса этой индустрии.


Главный американский историк Холодной войны признался в любви к поезду из Омска в Новосибирск. В апреле лауреат Пулитцеровской премии Джон Льюис Гэддис рассказал, что регулярно смотрит видео из кабины машиниста поезда между двумя сибирскими городами шесть часов подряд.

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