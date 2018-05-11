Впереди планеты всей: Новосибирск попал в сотню лучших студенческих городов мира

Новосибирск признали одним из самых дешёвых студенческих городов

Новосибирск попал в рейтинг лучших студенческих городов мира — он занял 96-е место из 100.





Рейтинг составило британское издание QS Quacquarelli Symonds. Аналитики оценивали города по нескольким параметрам, среди которых — позиции местных университетов в рейтингах, международный студенческий состав, привлекательность города, активность работодателей, финансовая доступность и мнение самих студентов.







«Учитывая относительно низкие затраты на проживание и плату за обучение, Новосибирск входит в первую десятку по доступности в лучших студенческих городах 2018 года», — отметили составители исследования. По доступности сибирская столица заняла шестое место.







Среди других российских городов в рейтинге оказалась Москва (28-е место), Томск (74-е место) и Санкт-Петербург (76-е место). Первые строчки заняли Лондон, Токио и Мельбурн.





На этой неделе другой британский журнал составил рейтинг лучших университетов мира — в него попали сразу два новосибирских вуза.