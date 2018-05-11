Явка идёт на рекорд: больше 50 тысяч новосибирцев проголосовали за лучшие компании города
Больше 50 тысяч новосибирцев отдали голоса за номинантов «Народной премии НГС» — так читатели выберут 10 лучших компаний города из 100.
«Народная премия НГС» — это конкурс, в котором лучший бизнес Новосибирска выбирают сами жители города. Сначала новосибирцы оставили 4,5 тысячи заявок, номинировав на премию сотни компаний в 10 номинациях.
В список финалистов вошли по 10 компаний в каждой номинации — те, за кого отдали большинство голосов. О них мы рассказываем в статьях на НГС.БИЗНЕС.
Голосование продлится до 20 мая. Церемония награждения состоится 21 мая на сцене театра оперы и балета. Награду победителям будут вручать герои статей НГС, известные новосибирцы и телеведущая Лена Летучая.
Теперь у жителей Новосибирска есть возможность проголосовать за номинантов «Народной премии НГС» прямо с экранов телевизоров.
Напомним, что голосование идёт по следующим номинациям:
- Ресторан года
- Отель года
- Торгово-развлекательный центр года
- Фитнес-клуб года
- Супермаркет года
- Медицинский центр года
- Салон красоты года
- Турфирма года
- Кинотеатр года
- Агентство недвижимости года
Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».
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Мария Тищенко
Фото Александра Ощепкова