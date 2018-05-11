Явка идёт на рекорд: больше 50 тысяч новосибирцев проголосовали за лучшие компании города

Номинантов выбирали из 4,5 тысячи заявок читателей 
Номинантов выбирали из 4,5 тысячи заявок читателей 

Больше 50 тысяч новосибирцев отдали голоса за номинантов «Народной премии НГС» — так читатели выберут 10 лучших компаний города из 100.


«Народная премия НГС» — это конкурс, в котором лучший бизнес Новосибирска выбирают сами жители города. Сначала новосибирцы оставили 4,5 тысячи заявок, номинировав на премию сотни компаний в 10 номинациях. 


В список финалистов вошли по 10 компаний в каждой номинации — те, за кого отдали большинство голосов. О них мы рассказываем в статьях на НГС.БИЗНЕС.


Голосование продлится до 20 мая. Церемония награждения состоится 21 мая на сцене театра оперы и балета. Награду победителям будут вручать герои статей НГС, известные новосибирцы и телеведущая Лена Летучая.


Теперь у жителей Новосибирска есть возможность проголосовать за номинантов «Народной премии НГС» прямо с экранов телевизоров.


Напомним, что голосование идёт по следующим номинациям:


Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».


Явка идёт на рекорд: больше 50 тысяч новосибирцев проголосовали за лучшие компании города


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