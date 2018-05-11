Явка идёт на рекорд: больше 50 тысяч новосибирцев проголосовали за лучшие компании города

Номинантов выбирали из 4,5 тысячи заявок читателей

Больше 50 тысяч новосибирцев отдали голоса за номинантов «Народной премии НГС» — так читатели выберут 10 лучших компаний города из 100.







«Народная премия НГС» — это конкурс, в котором лучший бизнес Новосибирска выбирают сами жители города. Сначала новосибирцы оставили 4,5 тысячи заявок, номинировав на премию сотни компаний в 10 номинациях.





В список финалистов вошли по 10 компаний в каждой номинации — те, за кого отдали большинство голосов. О них мы рассказываем в статьях на НГС.БИЗНЕС.







Голосование продлится до 20 мая. Церемония награждения состоится 21 мая на сцене театра оперы и балета. Награду победителям будут вручать герои статей НГС, известные новосибирцы и телеведущая Лена Летучая.







Теперь у жителей Новосибирска есть возможность проголосовать за номинантов «Народной премии НГС» прямо с экранов телевизоров.







Напомним, что голосование идёт по следующим номинациям:







Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».









