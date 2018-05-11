Фото: у почтамта на Советской провалилась тротуарная плитка

Яма стояла без ограждения всю ночь

Тротуар перед главпочтамтом Новосибирска на улице Советская, 33 провалился на полметра. Очевидцы обнаружили глубокую неогороженную яму возле отделения Почты России № 99 .







«Провал на тротуаре ещё вчера был, и до сих пор его не огородили!! Всем нет никакого дела. Словно как у себя на даче. Это же город», — написал в редакцию НГС читатель под псевдонимом Blogsfera.





Яма площадью почти квадратный метр и глубиной полметра не огорожена, убедился корреспондент НГС. Охранник управления Федеральной почтовой связи Новосибирской области не знал о провале, но пообещал огородить его в ближайшие часы.







В середине апреля тротуар у остановки на Бердском шоссе превратился в огромную яму. Она быстро заполнилась талой водой, через которую не было видно дна.