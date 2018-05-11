Фото: у почтамта на Советской провалилась тротуарная плитка

Яма стояла без ограждения всю ночь
Яма стояла без ограждения всю ночь

Тротуар перед главпочтамтом Новосибирска на улице Советская, 33 провалился на полметра. Очевидцы обнаружили глубокую неогороженную яму возле отделения Почты России № 99.


«Провал на тротуаре ещё вчера был, и до сих пор его не огородили!! Всем нет никакого дела. Словно как у себя на даче. Это же город», — написал в редакцию НГС читатель под псевдонимом Blogsfera.


Яма площадью почти квадратный метр и глубиной полметра не огорожена, убедился корреспондент НГС. Охранник управления Федеральной почтовой связи Новосибирской области не знал о провале, но пообещал огородить его в ближайшие часы.


В середине апреля тротуар у остановки на Бердском шоссе превратился в огромную яму. Она быстро заполнилась талой водой, через которую не было видно дна.  

Прочтений: 2842
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (36)36
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

В прямом эфире НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP расскажет о новом формате продажи квартир
16 мая с 12:00 до 13:00 в режиме онлайн-конференции на НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP Владимир Литвинов представит жилые комплексы «КрымSKY» и Red Fox, а также опишет текущую ситуацию на рынке новостроек
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено