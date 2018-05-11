Зелень вместо киосков: городские власти решили разбить сквер на Станционной

На месте рынка сделают сквер

В мэрии Новосибирска рассказали, что будет на месте рынка Бетонный, который в начале мая снесли на Станционной.







В ответ на запрос корреспондента НГС в мэрии пояснили, что киоски, которые стояли на Станционной, 59А, формально рынком не были.





«Нестационарные торговые объекты размещались на основании договоров аренды земельных участков, заключаемых мэрией города Новосибирска», — пояснили специалисты администрации Ленинского района, управления потребительского рынка и главного управления архитектуры и градостроительства.





В августе 2017 года комиссия по вопросам земельных отношений после заявления районных властей решила, что на Станционной нужно разбить сквер. В декабре власти утвердили его схему.





В этом году сроки действия договоров аренды истекли, а возобновлять их не стали — арендаторам сообщили, что те должны самостоятельно убрать киоски и освободить землю. На месте нужно было демонтировать 17 киосков.





«По информации администрации района собственниками нестационарных объектов начат их демонтаж», — отметили в мэрии.





О том, что рынок на Станционной закрыли и сносят, НГС сообщал 4 мая.