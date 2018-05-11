Зелень вместо киосков: городские власти решили разбить сквер на Станционной

На месте рынка сделают сквер
На месте рынка сделают сквер

В мэрии Новосибирска рассказали, что будет на месте рынка Бетонный, который в начале мая снесли на Станционной.


В ответ на запрос корреспондента НГС в мэрии пояснили, что киоски, которые стояли на Станционной, 59А, формально рынком не были.


«Нестационарные торговые объекты размещались на основании договоров аренды земельных участков, заключаемых мэрией города Новосибирска», — пояснили специалисты администрации Ленинского района, управления потребительского рынка и главного управления архитектуры и градостроительства.


В августе 2017 года комиссия по вопросам земельных отношений после заявления районных властей решила, что на Станционной нужно разбить сквер. В декабре власти утвердили его схему.


В этом году сроки действия договоров аренды истекли, а возобновлять их не стали — арендаторам сообщили, что те должны самостоятельно убрать киоски и освободить землю. На месте нужно было демонтировать 17 киосков.


«По информации администрации района собственниками нестационарных объектов начат их демонтаж», — отметили в мэрии.


О том, что рынок на Станционной закрыли и сносят, НГС сообщал 4 мая.

Прочтений: 3472
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (44)44
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

В прямом эфире НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP расскажет о новом формате продажи квартир
16 мая с 12:00 до 13:00 в режиме онлайн-конференции на НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP Владимир Литвинов представит жилые комплексы «КрымSKY» и Red Fox, а также опишет текущую ситуацию на рынке новостроек
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено