Новосибирцев предупредили об отключении светофоров на двух перекрёстках

Из-за отключения светофоров водителям и пешеходам придётся быть внимательнее

Сегодня, 11 мая, на несколько часов погаснут светофоры на двух перекрёстках в Ленинском районе Новосибирска.







Из-за планового ремонта на электросетях с 13:00 до 16:00 не будут работать светофоры на перекрёстках улицы Троллейной с улицами Плахотного и Пархоменко.





«Плановое отключение электросетей. Так как перекрёстки запитаны с одной подстанции, оба не будут работать», — сообщили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).





На прошлой неделе водители встали в пробку из-за погасших светофоров на пересечении улиц Станционной и 2-й Станционной.

