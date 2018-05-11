Новосибирцев предупредили об отключении светофоров на двух перекрёстках
Сегодня, 11 мая, на несколько часов погаснут светофоры на двух перекрёстках в Ленинском районе Новосибирска.
Из-за планового ремонта на электросетях с 13:00 до 16:00 не будут работать светофоры на перекрёстках улицы Троллейной с улицами Плахотного и Пархоменко.
«Плановое отключение электросетей. Так как перекрёстки запитаны с одной подстанции, оба не будут работать», — сообщили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).
На прошлой неделе водители встали в пробку из-за погасших светофоров на пересечении улиц Станционной и 2-й Станционной.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова