Два человека пострадали в ночной аварии в Октябрьском районе

В аварии пострадали водитель и пассажирка Toyota Scion

Ночью 11 мая на пересечении улиц Кирова и Никитина в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota Scion и Toyota Gaya — в результате аварии пострадали два человека.







Авария случилась около 00:05 недалеко от остановки «Никитина».





«Водитель 1972 года рождения на автомобиле Toyota Gaya двигался по улице Никитина со стороны улицы Нижегородской в сторону улицы Ленинградской. У дома № 59 А по улице Кирова совершил столкновение с автомобилем "Тойота Скион" под управлением водителя 1992 года рождения, который двигался по Кирова со стороны Добролюбова в сторону улицы Грибоедова», — рассказал инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.





По словам Савченкова, в результате ДТП водителя Toyota Scion доставили в больницу с переломом лучевой кости, а его пассажирка получила ушиб мягких тканей головы.





На месте аварии работали врачи скорой помощи





23 апреля на Советском шоссе в Новосибирском районе столкнулись автомобили Toyota Ist и Toyota Corona — после ДТП водитель одной из машин скрылся с места происшествия, а девушке за рулём другой машины понадобилась медицинская помощь.

