Два человека пострадали в ночной аварии в Октябрьском районе

В аварии пострадали водитель и пассажирка Toyota Scion
В аварии пострадали водитель и пассажирка Toyota Scion

Ночью 11 мая на пересечении улиц Кирова и Никитина в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota Scion и Toyota Gaya — в результате аварии пострадали два человека.


Авария случилась около 00:05 недалеко от остановки «Никитина».


«Водитель 1972 года рождения на автомобиле Toyota Gaya двигался по улице Никитина со стороны улицы Нижегородской в сторону улицы Ленинградской. У дома № 59А по улице Кирова совершил столкновение с автомобилем "Тойота Скион" под управлением водителя 1992 года рождения, который двигался по Кирова со стороны Добролюбова в сторону улицы Грибоедова», — рассказал инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


По словам Савченкова, в результате ДТП водителя Toyota Scion доставили в больницу с переломом лучевой кости, а его пассажирка получила ушиб мягких тканей головы.


На месте аварии работали врачи скорой помощи
На месте аварии работали врачи скорой помощи


23 апреля на Советском шоссе в Новосибирском районе столкнулись автомобили Toyota Ist и Toyota Corona — после ДТП водитель одной из машин скрылся с места происшествия, а девушке за рулём другой машины понадобилась медицинская помощь.

Прочтений: 5712
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено