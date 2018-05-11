ХК «Сибирь» заманил в команду игрока из Владивостока

За «Адмирал» защитник сыграл 141 матч

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» договорился о подписании двухлетнего контракта с капитаном ХК «Адмирал», защитником Самвелом Мнацяном.







Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба.





«Воспитанник омского "Авангарда", хоккеист дебютировал в КХЛ за "Барыс" (19 матчей), после которого в его карьере также был "Нефтехимик" (23 матча). Из Нижнекамска Самвел переехал во Владивосток, где и задержался на три сезона до перехода в "Сибирь"», — сообщается на официально сайте ХК «Сибирь».





В пресс-службе добавили, что Самвел Мнацян провел за ХК «Адмирал» 141 встречу, забросил 3 шайбы и сделал 8 голевых передач. Кроме того, защитник совершил 336 силовых приёма и блокировал броски соперников 176 раз.





Ранее стало известно, что в следующем сезоне в ХК «Сибирь» вернётся канадский вратарь Дэнни Тэйлор. Также на сайте хоккейного клуба сообщается о том, что руководство «Сибири» договорилось о подписании однолетнего контракта с финским крайним нападающим Юлиусом Юнттилой.

