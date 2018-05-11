ХК «Сибирь» заманил в команду игрока из Владивостока

За «Адмирал» защитник сыграл 141 матч
За «Адмирал» защитник сыграл 141 матч

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» договорился о подписании двухлетнего контракта с капитаном ХК «Адмирал», защитником Самвелом Мнацяном.


Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба.


«Воспитанник омского "Авангарда", хоккеист дебютировал в КХЛ за "Барыс" (19 матчей), после которого в его карьере также был "Нефтехимик" (23 матча). Из Нижнекамска Самвел переехал во Владивосток, где и задержался на три сезона до перехода в "Сибирь"», — сообщается на официально сайте ХК «Сибирь».


В пресс-службе добавили, что Самвел Мнацян провел за ХК «Адмирал» 141 встречу, забросил 3 шайбы и сделал 8 голевых передач. Кроме того, защитник совершил 336 силовых приёма и блокировал броски соперников 176 раз.


Ранее стало известно, что в следующем сезоне в ХК «Сибирь» вернётся канадский вратарь Дэнни Тэйлор. Также на сайте хоккейного клуба сообщается о том, что руководство «Сибири» договорилось о подписании однолетнего контракта с финским крайним нападающим Юлиусом Юнттилой

Прочтений: 2617
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено