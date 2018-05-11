Сибиряки проехали на велосипедах 750 километров по горам Киргизии

Киргизия на 90 % состоит из гор
Киргизия на 90 % состоит из гор

Пятеро новосибирских туристов из мультиклуба «Спектр» преодолели на велосипедах около 750 километров по горам Киргизии. 


Велопоход занял 12 дней — с 27 апреля по 8 мая. В состав команды вошли Вячеслав Горюнов, Антон Волошин, Алёна Мартынова, Николай Пирожков и Артём Леонов.


«Цель путешествия — встретить весну, настоящую весну, а не как у нас в Сибири. Погреться под южным солнцем. Поэтому мы выбрали одну из относительно южных стран, где весна уже как раз в самом разгаре. И это была Киргизия — страна, 90 % которой составляют горы. Поэтому был горный серпантин разной сложности — от гравийного до хорошего асфальтового», — рассказал корреспонденту НГС руководитель мультиклуба «Спектр» Вячеслав Горюнов.


Чтобы подготовиться к горному велопоходу, оказалось достаточно пару раз выехать покататься на велосипеде в Новосибирске
Чтобы подготовиться к горному велопоходу, оказалось достаточно пару раз выехать покататься на велосипеде в Новосибирске


Он добавил, что одним из определяющих факторов в выборе страны стала удобная авиакомпания, которая бесплатно перевозит велосипеды.


«Наш маршрут пролегал от Оша — одного из крупных городов Киргизии — до Балыкчи на берегу озера Иссык-Куль. Маршрут состоял из трёх крупных перевалов высотой около 3000 метров. Погода, как и ожидалось, была солнечная. Дневная температура колебалась от +15 до +25 градусов, но ночью случались и заморозки. Жили мы в палатках. Один раз только пришлось заночевать в придорожном хостеле, когда сильно промокли на перевале», — поделился Горюнов.


Большую часть похода светило солнце
Большую часть похода светило солнце


Для того чтобы отправиться в такой велопоход, достаточно иметь большое желание, считают путешественники. Из специального снаряжения они назвали только багажник и велорюкзак, который надевается на него, потому что возить груз на спине долгое время тяжело. Вес рюкзаков у каждого участника составлял примерно 15-20 килограммов.


Кроме того, нужно быть готовым к любым погодным условиям: штормовому ветру, дождю, заморозкам и ещё не растаявшему снегу на перевалах.


Команда на перевале Калдама высотой 3062 метра
Команда на перевале Калдама высотой 3062 метра


«В рамках подготовки в апреле сделали два тестовых выезда. Больше не удалось, потому что у нас весна приходит поздно, в отличие от Киргизии. А кататься по льду не очень приятно. Суммарно не более 150 километров удалось проехать — и этого оказалось достаточно для того, чтобы подготовиться к преодолению более 700 километров по горам Киргизии», — отметил Вячеслав Горюнов.


А в марте туристы из мультиклуба «Спектр» копали снежные пещеры и ночевали в них, готовясь таким образом к горным походам.


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