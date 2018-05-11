14-летний подросток пропал по дороге из школы домой в Новосибирске

Раньше школьник не убегал 
Раньше школьник не убегал 

Новосибирские волонтёры начали поиски 14-летнего Егора Истомина.


Последний раз мальчика видели 10 мая рядом с домом № 32 на проспекте Дзержинского в Новосибирске. 


«После школы поехал с другом в магазин, расстались на остановке ‘’Северная’’, живёт на ‘’Стадион Сибирь’’», — рассказал корреспонденту НГС координатор поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Новосибирск» Алексей Романов.


Романов уточнил, что раньше школьник не убегал, конфликтов в семье в последнее время тоже не было. Мобильный телефон мальчика отключился после 17:00.


Егор Истомин ростом 180 см, среднего телосложения, волосы у него русые, а глаза зелёные. На момент исчезновения на нём были тёмно-синяя вязаная шапка, тёмно-синяя куртка с красными рукавами, спортивные штаны чёрного цвета, синие кеды с белой подошвой и шнурками.


Волонтёры просят сообщать о местонахождении подростка в полицию по единому номеру 112 или на номера «ДоброСпас-Новосибирск»: 8-903-904-6585, 8-953-887-1777, 8-951-387-0758.


Напомним, в Новосибирске во время майских праздников 13-летний мальчик ушёл из школы и пропал.


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