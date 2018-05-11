«Апокалиптическое зрелище»: в Октябрьском районе рядом с жилыми домами загорелся склон с травой

Огонь охватил примерно шесть-восемь гектаров земли
Огонь охватил примерно шесть-восемь гектаров земли

Вчера поздно вечером на Ключ-Камышенском плато в Октябрьском районе Новосибирска загорелся склон с травой. По словам очевидцев, на место приехали две пожарные машины.


Очевидцы фотографировали пылающий склон и публиковали в социальных сетях, сопровождая комментариями: «апокалиптическое зрелище» и «будто лава стекала вниз». Также комментаторы беспокоились, что огонь перекинется на расположенную поблизости лыжную базу.


Как рассказала корреспонденту НГС местная жительница Вероника Самохвалова, пожарных вызвали примерно около 22:30.


Жители близлежащих домов встревожились из-за такого большого пожара
Жители близлежащих домов встревожились из-за такого большого пожара


«Площадь возгорания, со слов пожарных, составила шесть-восемь гектаров. Машины не проехали к месту возгорания, поэтому шесть человек тушили вручную. За сегодня это у них уже 28 вызов [на возгорание травы]», — уточнила Самохвалова.


На возгорание травы новосибирские пожарные за сутки выезжали множество раз
На возгорание травы новосибирские пожарные за сутки выезжали множество раз


К моменту публикации новости, по словам девушки, возгорание удалось ликвидировать. Лыжная база не пострадала.


Напомним, вчера днём новосибирские пожарные получили множество вызовов из-за горящей травы в разных частях города.


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