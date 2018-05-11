Rolls-Royce сделал свой первый джип

Rolls-Royce представил свой первый внедорожник Cullinan, по имени крупнейшего в мире алмаза. Автомобиль построен на одной платформе с седаном Phantom – Architecture of Luxury. Задние двери Cullinan традиционно для марки открываются против хода. Машина получила умеренный дизайн, высокие окна, довольно низкую подоконную линию, мощную радиаторную решетку.  


Rolls-Royce сделал свой первый джип


«Длина автомобиля составляет 5341 мм, ширина — 2164 мм, высота — 1835 мм. Размер колесной базы 3295 мм», — уточняют в компании. За счет расширенного применения алюминия масса внедорожника составляет всего 2660 кг. Cullinan оснащен пневмоподвеской, в момент посадки он может опускаться на 40 мм. Багажник машины имеет объем 560 литров, а при сложенных задних сиденьях — 1930 литров. 


Rolls-Royce сделал свой первый джип


Мультимедийная система Cullinan управляется с помощью шайбы на центральном тоннеле, рядом есть кнопка Off-Road, которую следует использовать в условиях бездорожья. Автомобиль получил множество новейших систем: технологию распознавания животных и пешеходов, систему слежения за усталостью водителя, систему кругового обзора, активный круиз-контроль, систему помощи при спуске с горы, систему предупреждения столкновений, систему предупреждения об автомобилях вне поля зрения, систему помощи движения в пределах полосы и смены полосы.


Rolls-Royce сделал свой первый джип


Двигатель Cullinan — бензиновый 12-цилиндровый битурбо объемом 6,75 литра. Его мощность 563 л.с., а момент — 850 Нм. Коробка —  восьмискоростной автомат ZF. Предполагается, что цены на автомобиль будут стартовать с 21 млн рублей.


Rolls-Royce сделал свой первый джип


Rolls-Royce сделал свой первый джип



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