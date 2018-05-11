Rolls-Royce сделал свой первый джип

Rolls-Royce представил свой первый внедорожник Cullinan, по имени крупнейшего в мире алмаза. Автомобиль построен на одной платформе с седаном Phantom – Architecture of Luxury. Задние двери Cullinan традиционно для марки открываются против хода. Машина получила умеренный дизайн, высокие окна, довольно низкую подоконную линию, мощную радиаторную решетку.









«Длина автомобиля составляет 5341 мм, ширина — 2164 мм, высота — 1835 мм. Размер колесной базы 3295 мм», — уточняют в компании. За счет расширенного применения алюминия масса внедорожника составляет всего 2660 кг. Cullinan оснащен пневмоподвеской, в момент посадки он может опускаться на 40 мм. Багажник машины имеет объем 560 литров, а при сложенных задних сиденьях — 1930 литров.









Мультимедийная система Cullinan управляется с помощью шайбы на центральном тоннеле, рядом есть кнопка Off-Road, которую следует использовать в условиях бездорожья. Автомобиль получил множество новейших систем: технологию распознавания животных и пешеходов, систему слежения за усталостью водителя, систему кругового обзора, активный круиз-контроль, систему помощи при спуске с горы, систему предупреждения столкновений, систему предупреждения об автомобилях вне поля зрения, систему помощи движения в пределах полосы и смены полосы.









Двигатель Cullinan — бензиновый 12-цилиндровый битурбо объемом 6,75 литра. Его мощность 563 л.с., а момент — 850 Нм. Коробка — восьмискоростной автомат ZF. Предполагается, что цены на автомобиль будут стартовать с 21 млн рублей.

















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